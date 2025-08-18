Policija je na graničnim prelazima Debeli Brijeg i Luka Bar oduzeta dva automobila marke Fiat i Audi.

Izvor: Uprava policije

“Policija je na graničnom prelazu Debeli Brijeg, na izlazu iz Crne Gore, kontrolisali državljanku Srbije A.M. (36) i vozilo marke Fiat Abarth 500 kojim je upravljala”, saopštila je Uprava policije (UP).

Takođe, izvršenim pregledom vozila na drugoj liniji graničnih provjera, u saradnji sa službenikom Frontexa, utvrđeno je da broj šasije ne odgovara standardu koji se koristi kod Fiat vozila, nakon čega je dodatnim provjerama ustanovljeno da broj motora ne odgovara originalnom broju šasije te da je vozilo u evidencijama Liona, Francuska od 17.avgusta 2021. godine, označeno kao ukradeno.

Izvor: Uprava policije

“Vozilo je predato službenicima Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi na dalje provjere”, kazali su iz policije.

Službenici granične policije Bar su prilikom izlazne granične kontrole na graničnom prelazu Luka Bar, kontrolisali A.P.(39) državljanina Francuske, koji je upravljao vozilom marke Audi.

“Provjerom kroz elektronske baze podataka utvrđeno je da je za ovim vozilom raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpola Francuska”, navode iz policije.

Vozilo je nakon oduzimanja, predato na dalju nadležnost Odjeljenju bezbjednosti Bar.

“Službenici Sektora granične policije su u okviru raznih aktivnosti, od početka godine, oduzeli 82 vozila od čega 48 sa međunarodnih potjernica Interpola i 6 vozila sa nacionalnih potjernica.”, zaključuju iz policije.