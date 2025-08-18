Skupština Glavnog grada Podgorica već četvrti put nema dovoljno odbornika za odlučivanje, pa je sjednica ponovo prekinuta

Izvor: Skupština glavnog grada

U sali je bilo svega 15 odbornika - 12 iz vlasti i tri iz opozicije, kako prenose"Vijesti".

Odbornik Preokreta i dva parlamentarca Stranke evropskog progresa (SEP) prisustvovali su sjednici. Odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) nije bilo.

Zasijedanje lokalnog parlamenta počelo je 31. jula kada je prekinuto nakon rasprave koja je trajala gotovo 12 sati, jer nije bilo dovoljno odbornika u sali, kako prenose"Vijesti".

Nastavak devete sjednice je, potom, zakazan za 4. avgust i ponovo prekinut iz istog razloga. Sjednica je treći put prekinuta 13. avgusta, opet zbog nedostatka kvoruma.

Lokalni odbornici je trebalo da se izjasne o 14 tačaka dnevnog reda, među kojima je bilo nekoliko izbora i imenovanja.

Oni bi, da je bilo kvoruma, odlučivali o Programu uređenja prostora Podgorice za tekuću godinu, predlozima odluka o naknadi za rad predsjednika Savjeta mjesnih zajednica, javnom i seoskom vodosnabdijevanju, podizanju spomen obilježja slavnom piscu Borislavu Pekiću...

Iz Skupštine Glavnog grada je zvanično saopšteno da će sjednica čiji je nastavak prekinut danas, nastaviti sa radom u četvrtak, 28. avgusta, u deset časova, kako prenose"Vijesti".

"Obavještavamo Vas da će deveta sjednica Skupštine Glavnog grada -Podgorice, čiji je nastavak prekinut danas, 18. avgusta 2025. godine, zbog nedostatka kvoruma, nastaviti sa radom u četvrtak, 28. avgusta 2025. godine, sa početkom u 10:00 časova", piše u saopštenju.