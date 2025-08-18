Bivša manekenka kopa po kontejneru sa Roleksom: Hranu vadi iz đubreta, a na ruci 8.000 dolara

Bivša supruga zvezde serije "Čuvari plaže" Džeremija Džeksona, Loni Vilison (42), bez stalnog prebivališta, viđena je s Roleks satom u Beverli Hilsu.

Izvor: Youtube/printscreen/FMI Guild/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

BivšI model bez krova nad glavom, Loni Vilison, viđena je kako sama šeta Beverli Hilsom u nedelju. Vilison (42) bivša supruga zvezde serije "Čuvari plaže" Džeremija Džeksona (44), nosila je dve torbe sa svojim stvarima dok je prolazila kroz jednu uličicu.

Ova Kalifornijka, koja je nekada pozirala za fitnes časopise i šetala crvenim tepihom na glamuroznim događajima zajedno sa tadašnjim mužem, pre nego što je postala beskućnik - čini se da je na toj šetnji nosila srebrni Roleks sat.

Baywatch star Jeremy Jackson's homeless ex-wife Loni Willison, 42, seen wearing Rolex watch in Beverly Hillshttps://t.co/LbIvgTQfBu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb)August 18, 2025

Vilison je imala na sebi bež majicu bez rukava, braon helanke i crne Converse patike. Imala je i teksas košulju s dugim rukavima vezanu oko struka i crvenu kačket kapu okrenutu unazad. Osim sata, nosila je i dva ogrlice, kao i nekoliko narukvica.

Lonin tragični pad usledio je nakon što je svog bivšeg muža, Džeremija, okrivila za sve probleme u svom životu.

Loni, rođena 21. maja 1983. godine u Hemetu, Kalifornija, nekada je bila uspešan fitnes model koja je pozirala za časopise kao što su Glam Fit, Flavour Magazine i Iron Man Magazine. Međutim, njen život se raspao tokom 2010-ih godina. Prošla je kroz razvod, izgubila posao, a na kraju i dom, nakon što je patila od mentalnih problema i zavisnosti od kristal metanfetamina - što je na kraju dovelo do toga da živi na ulici.

U intervjuu objavljenom u maju 2023. za X17 Online, pitala su je gde je njen život krenuo naopako. Ona je jednostavno odgovorila: "Moj bivši muž. Venčanje. Bar sam se razvela... to je pokrenulo sve."

Par se razišao burno 2014. godine, nakon manje od dve godine braka. Loni je optužila Džeremija da je pokušao da je uguši tokom fizičkog sukoba dok su bili pijani.

Prvi put je viđena kao beskućnica na ulicama 2018. godine, nakon godina provedenih van očiju javnosti.

Tada je za Daily Mail ispričala o svom padu, otkrivajući da je doživela mentalni slom 2016. godine i počela da veruje da joj neko šalje električne struje kroz telo koje se mogu zaustaviti samo uzimanjem kristal metanfetamina.

U intervjuu za X17 Online, bivša bodibilderka je rekla da je "u velikom bolu" te da ju je stomak jako boleo. Tvrdila je da "ne može da živi nigde unutra" jer ju je neko "elektrošokirao" svaki dan skoro godinu dana i da sada ne može da bude izložena električnoj struji.

"Mislim da, pošto 'hvata' elektricitet, isto tako 'hvata' i druge stvari, poput određenih hemikalija ili baterija, osigurača, žica, različitih vrsta metala. Tako da mislim da moje telo čak i filtrira takve stvari", izjavila je Loni.

Još njenih šokantnih slika pogledajte u galeriji: