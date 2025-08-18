Budva se ove turističke sezone suočila s nizom izazova, uključujući smanjen broj gostiju, probleme u aviodostupnosti i porast cijena zbog povećanja stope poreza na dodatu vrijednost (PDV)

Izvor: Evropski savez

Ipak, lokalna uprava ističe da je sezona, iz ugla Opštine, pripremljena na visokom nivou - grad je čist, sve službe dostupne su 24 sata, a turistima su obezbijeđene manifestacije i raznovrsni sadržaji, kako prenose "Vijesti".

Predsjednik Skupštine opštine (SO) Budva Petar Odžić u "Bojama jutra" na Televiziji Vijesti, upozorio je da pad broja turista može imati ozbiljne posljedice za državni budžet.

"Budva participira sa nekih 50 do 60 posto u ukupnom prometu u turizmu i ako Budva kaska u tom turističkom prometu, onda je to veliki problem za državu. Što se tiče razloga, razloga je mnogo. Više puta smo, u više navrata, napominjali da je povećanje stope PDV-a za 110 posto negdje odmah poslije prošle sezone katastrofalan potez jedne vlade. Automatski se podigla cijena u smještajnim kapacitetima, ali i u restoranima jer se podigao PDV na hranu, na bezalkoholna pića itd. Mišljenja smo da stopa PDV-a mora da ide iz godine u godinu niže, da moramo biti konkurentni cjenovno sa našim regionom i možete uporediti cijene PDV-a u turizmu sa okolnim zemljama i vidjećete da je to dosta niže u odnosu na Crnu Goru. Takođe, aviodostupnost, mislim da smo mi postali zemlja koja je potpuno avionedostupna, Sada već ne možemo govoriti o tome da li smo napravili neki bolji iskorak u odnosu na prošlu godinu, nego pokušavamo da smanjimo, rekao bih, gubitke u aviodostupnosti", rekao je Odžić, kako prenose "Vijesti".