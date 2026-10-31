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Poznato ko vodi Dnevnik 2 na RTS-u: Nakon niza smena, ova poznata voditeljka se našla na malim ekranima (Foto)

Poznato ko vodi Dnevnik 2 na RTS-u: Nakon niza smena, ova poznata voditeljka se našla na malim ekranima (Foto)

Autor Ana Živančević
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Miljana Lazić preuzima vođenje emisije Dnevnik 2 na RTS-u, dok se dešavaju kadrovske promjene u informativnom programu.

Poznato ko vodi Dnevnik 2 na RTS-u Izvor: RTS printscreen

Dnevnik 2, centralna i najgledanija informativna emisija Radio-televizije Srbije, večeras ima dobro poznato lice za pultom, vođenje je povjereno Miljani Lazić. Ona je dugogodišnja novinarka i spikerka vijesti na Javnom servisu.

Pogledajte kako ona izgleda:

Inače, RTS se poslednjih dana nalazi u žiži javnosti zbog kadrovskih promena i smjena na uredničkim pozicijama, dok je glavna i odgovorna urednica Manja Grčić podnijela ostavku.

Smjene na RTS-u

Podsjetimo, novi v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića je razrešio dužnosti Zorana Stanojevića, dosadašnjeg urednika internet portala i prepoznatljivog voditelja jutarnjeg termina.

Podsjetimo, na sajtu RTS-a objavljeno je da je došlo do smjene na nekoliko ključnih uredničkih pozicija. Pored Stanojevića, sa funkcija su razrešeni urednica dopisništva Vesna Šiljegović, urednica regiona Nikolina Rakić, urednik emisije "Oko" Gorislav Papić, kao i urednica redakcije za dijasporu Suzana Gvozdenović.

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