Nakon što je čelna pozicija Javnog servisa iznenada ostala upražnjena, Upravni odbor je posle konsultacija sa sindikatima otvorio hitan rok do 2. novembra za zaposlene koji žele da preuzmu vođenje kuće.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić

Upravni odbor Radio-televizije Srbije konstatovao je ostavku Manje Grčić na mjesto generalne direktorice RTS-a i započeo hitnu proceduru izbora vršioca dužnosti generalnog direktora. Upućen je poziv zainteresovanim zaposlenima da podnesu prijave do 2. novembra.

Upravni odbor Radio-televizije Srbije saopštio je da je na današnjoj sjednici konstatovao ostavku Manje Grčić na mjesto generalne direktorice Javne medijske ustanove RTS.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa zakonom, UO je započeo hitnu proceduru izbora vršioca dužnosti generalnog direktora RTS-a. Dodaje se da je prvi korak bio razgovor sa predstavnicima reprezentativnih sindikata RTS-a.

„Da bi proces izbora vršioca dužnosti generalnog direktora bio sproveden na najbolji mogući način, Upravni odbor je pozvao zainteresovane zaposlene u RTS-u koji ispunjavaju uslove iz člana 25. Zakona o javnim medijskim servisima da podnesu prijave do ponedjeljka, 2. novembra, u 17 časova“, navode iz Upravnog odbora RTS-a.

Ističe se da će Upravni odbor u najkraćem mogućem roku razmotriti prijave i donijeti odluku o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora, do kada će poslove iz nadležnosti generalnog direktora obavljati lice ovlašćeno za zastupanje, Dejan Jovanović, zamjenik generalnog direktora.

(RTS/Mondo)