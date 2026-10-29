Nakon što je u večerašnjem Dnevniku 2 pročitano saopštenje novog kolegijuma RTS-a, oglasila se organizacija "Studenti u blokadi" sa porukom za javni servis.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/rts prinstcreen

Organizacija "Studenti u blokadi" poručili su da ne prihvataju izvinjenje RTS-a, već isključivo ostavke rukovodstva, nakon što je u večerašnjem Dnevniku 2 saopšteno da su smijenjeni pojedini urednici, uz ocenu novog kolegijuma da je riječ o "prvoj mjeri izvinjenja".

"Poštovani gledaoci, ovo su prvi koraci ka ozdravljenju RTS-a i prva mera izvinjenja za sve izostavljeno u prethodnom periodu. Predstoji nam rad na programskim sadržajima, sve u javnom interesu. Želimo da vratimo vaše povjerenje, poruka je novog uredničkog kolegijuma informativog programa Radio-televizije Srbije", pročitao je spiker Centralnog dnevnika u 19.30 časova.

Ubrzo nakon emitovanja, uslijedila je reakcija studenata:

"Ne prihvatamo izvinjenje. Prihvatamo samo ostavke", objavljeno je na nalogu studenata na društvenoj mreži X.

Не прихватамо извињење.Прихватамо само оставке.@RTS_Vesti — Studenti_u_blokadi (@studentblokade)October 29, 2026

Nakon ostavke direktorke Manje Grčić na zahtjev Studentske liste, uslijedio je i niz smjena u Takovskoj 10.

Prema nalogu vršioca dužnosti glavnog urednika informativnog programa Borivoja Uskokovića, smijenjeni su urednici redakcija Zoran Stanojević, Vesna Šljegović, Nikolina Rakić, Gorislav Papić, Suzana Gvozdenović. Poslove šefova redakcija sajta obavljaće Radivoje Maroević, dopisništva Milan Srdić, regiona Vanja Ratković,OKO-a Dragana Ignjić i dijaspore Boban Kovačević.

Smijenjeni su urednici Centralnog dnevnika u 19.30 Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turović.

Pogledajte 00:22 Izvinjenje kolegijuma RTS Izvor: RTS Izvor: RTS

(MONDO)