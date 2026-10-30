Urednik novosadskog RTS-a Milan Srdić najavio je dalje smjene na javnom servisu, kao i specijalnu emisiju iz Novog Sada uz 16 minuta tišine za žrtve pada nadstrešnice.

Izvor: MONDO

Urednik dopisništva u Novom Sadu i novinar Radio-televizije Srbije Milan Srdić izjavio je da će u nedelju, na drugu godišnjicu pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, RTS imati otvoreni studio u tom gradu.

On je na početku čestitao rođendan televiziji N1, uz poruku da se "mnogo puta više ponašala kao javni servis nego što je javni servis to radio".

"Da i dalje nastavite da budete javni servis građana Srbije", poželio je on.

Podsjetio je na priču o "spiskovima na RTS" i rekao da je na "oba spiska".

"Mi te spiskove nismo vidjeli, mislim da nećemo ni vidjeti, dva postoje, jedan je kućni, jedan je iz jedne stranke", naveo je Srdić.

Dodao je kako postoji i veliki spisak na RTS-u, na kom su imena ljudi koji su potpisali zahtjev za smjenu tadašnjeg direktora i glavnog urednika informativnog programa Dragana Bujoševića i Nenada Lj. Stefanovića, i da se u poslednje vrijeme postupalo po tom spisku.

"Mnogi ljudi nisu dobili produženje ugovora, mnogi su otišli sa RTS-a, sklonjeni na razne načine. Posebno se to dešavalo kad je došao novi-stari menadžment, ja u ovom trenutku moram da kažem da ne smijemo da zaboravimo ni prethodni menadžment, i dva penzionera RTS-a, koji takođe imaju veliku odgovornost za sve što se dešavalo u javnom servisu", rekao je.

Ono što se sada dešava, kaže on, na RTS je jedina stvar koja može da se desi da bi to sve bilo zakonski.

"Ova uloga koju sam ja sada prihvatio je sve jedna privremena stvar i novi glavni urednik je privremeno rešenje, jer zakonski niko ko nije u kući ne može da se dovede i da bude u v.d. stanju. Studentska lista je, vidjeli smo, tražila da se reprezentativni sindikati usaglase oko jednog kandidata. Studenti su dopustili ljudima u kući da to učine, a kako bi to drugačije učinili i sa kim nego sa sindikatima, nemaju drugačiji način", kaže on.

Smjenili su se ljudi, podsjeća, čija se ostavka traži ne samo od javnosti, nego i od kuće.

"Moram apostrofirati, postoje ljudi na RTS koji moraju da dožive istu sudbinu kao ovi koji su otišli. Postoje kolege koje rade kao novinari u informativnom programu, koji su iz mog grada govorili neistine u programu RTS-a, to su takođe ljudi koji moraju sada da odu, i to u ovoj garnituri", kaže on.

"Ovo nije restart, ovo mora da se desi da bi javni servis opstao"

Ovo, kaže, nije restart već stvar koja treba da se desi da bi javni servis opstao.

"Ne mislim da javni servis mora da doživi mađarski scenario u Srbiji. Dešavaće se stvari u Srbiji, ko će o tome da izvještava? N1 hoće, Nova hoće, Danas hoće, ali ko će od drugih medija da priča o tome - ko se hapsi, ko uništava dokumentaciju, mora da postoji javni servis. Da li tamo postoje ljudi koji to mogu da izvedu - da, da li RTS-u treba kadrovsko osvježenje - da, da li je samo informativa grešila - nije. RTS gledaju kroz prizmu informativnog programa, RTS je mnogo više, RTS je i hor Kolibri", kaže Srdić.

Istakao je da svi, pored smena, moraju biti pozvani na odgovornost.

"Postoji dokumentovano kada se neka imena budu pominjala šta su radili, i zašto mi možemo da kažemo njima nikad više ne možete da se pojavite na ekranu RTS, daj Bože ni na jednom drugom. Mora još da se čisti na RTS", kaže on.

Drago mu je što je RTS odmah upao u fokus javnosti.

"Zamislite preduzeće vaše je odmah u fokusu javnosti, meni je zadovoljstvo što je to tako, jer je on prvi koji mora da se promijeni", kaže on.

Podsjetio je da su se dešavale nedopustive stvari.

"Mladost, djeca Srbije u dnevniku su poređena sa Hamasom, optuživani da se tuku oko džakova para...", kaže.

Mišljenja je da treba poslušati ono što su studenti rekli.

"Mi smo vam oslobodili institucije, napravili smo vam prostor, izvolite djelujte u okvirima svoje kuće. Nadam se da će biti tako", kaže on.

"Otvoreni studio iz Novog Sada u nedelju"

U nedelju se navršavaju dvije godine od pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

"RTS će imati otvoreni studio, daj Bože da uspijemo to da realizujemo, jer su se tek ovi novi sjetili, a kasnimo 10 dana samo sa tehničkim stvarima. RTS će prvi put da otvori svoj studio, ono što su svi očekivali od njih, nećemo gledati Džeki Čen film u tom trenutku, gledaćemo program iz Novog Sada, iz grada žrtve. Ponudili su mi da vodim, rekao sam da hoću ako studenti budu pristali da budu gosti. Drugi uslov je bio da se u programu RTS-a pusti cijela tišina taj dan. Te žrtve će, iskreno se nadam, dostojno da budu ispoštovane u toj emisiji koja ide u nedelju na RTS-u. Moj drugi uslov je da prvi put na RTS bude pušteno 16 minuta tišine", kaže on.

(N1/MONDO)