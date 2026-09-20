Nova sezona muzičkog šoua "Zvezde Granda" donosi značajne izmjene u pravilu glasanja i izboru mentora, a čelnici i voditelji produkcije javno su pojasnili sve detalje novog sistema.

Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda

Nova sezona muzičkog takmičenja je tek počela, a uvede su novine. Mentorski rad ostaje ključni dio takmičenja, ali se način na koji takmičari dobijaju svoje mentore od sada direktno razlikuje u zavisnosti od broja osvojenih glasova članova žirija u "Zvezdama Granda".

Voditelj Voja Nedeljković i direktor "Grand" produkcije Goran Šljivić, detaljno su objasnili kako funkcionišu nova pravila i šta očekuje takmičare na sceni.

Vidi opis Nova pravila u Zvezdama Granda: Evo u kom slučaju će sami birati mentora i kada produkcija ima ključnu ulogu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda Br. slika: 9 9 / 9 AD

Članovi žirija biraće kandidate

- Što se tiče same emisije, i dalje ćemo imati mentorski rad. Članovi žirija biraće kandidate ili će kandidati u određenim situacijama birati sa kim rade. Sa pet, šest, sedam i osam glasova direktno se plasira u naredni krug. Oni koji budu imali nula glasova i panik tastere, moraće da napuste takmičenje. Oni koji budu imali jedan, dva, tri i četiri glasa biće u baražu – objasnio je Voja.

Direktor Grand produkcije, Goran Šljivić, potom je dodatno pojasnio pravila i otkrio šta donosi svaki broj glasova.

Mentore bira produkcija samo u ovom slučaju

– Pet, šest, sedam i osam glasova je plasman u drugi krug, a taj osmi glas je glas produkcije koji možemo dati, a i ne moramo. Kada neko ima pet i šest glasova, mentore kandidatima određuje Produkcija. Kada neko ima sedam ili osam glasova, ima pravo da bira mentora, ali žiri može da glasa, može da ne glasa, ali i da da panik taster – objasnio je Šljivić.

Dakle, kandidati koji osvoje pet ili šest glasova neće sami birati mentora, već će im ga odrediti produkcija. Za razliku od njih, oni koji osvoje sedam ili osam glasova dobijaju mogućnost da sami izaberu mentora.

Nova sezona donosi i dodatnu mogućnost članovima žirija, oni mogu da glasaju, da ne glasaju, ali i da pritisnu panik taster. Takođe, mentorima će biti postavljeno pitanje da li žele da povuku svoj glas ukoliko iz nekog razloga ne žele da rade sa određenim kandidatom.

Jedno pravilo isto za sve

Važno pravilo ostaje isto za sve: samo kandidati koji osvoje sedam ili osam glasova imaju pravo da sami biraju mentora, dok kod pet i šest glasova konačnu odluku donosi produkcija.

(grandonline / MODNO)