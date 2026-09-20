Službenici granične policije podnijeli krivičnu prijavu protiv crnogorskog državljanina zbog sumnje da je preko granice, van graničnog prelaza, u našu državu prokrijumčario radnu mašinu vrijednu oko 2.250 eura

Izvor: Uprava policije

"Službenici Sektora granične policije podnijeli su državnom tužiocu u Osnovnom državnim tužilaštvu u Nikšiću krivičnu prijavu, shodno nalogu tog tužioca, protiv Č.A (45), državljanina Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje.

Službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra granične policije „Centar“ su, naime, vršeći poslove nadzora državne granice, u blizini granične linije sa Bosnom i Hercegovinom, u mjestu Ravno – opština Plužine, zaustavili i kontrolisali putničko

motorno vozilo „Toyota Land Cruiser“, plužinskih registarskih oznaka, na koje je bila priključena prikolica, dok se na prikolici nalazilo traktorsko vitlo – uređaj za vuču i izvlačenje tereta koje se između ostalog koristi za vuču drvnih stabala i izvlačenje drvnih

trupaca", navedeno je u saopštenju Uprave policije.

Kako je navedeno, vozilom je upravljao Č.A, dok se kao saputnik u vozilu nalazio M.Š, državljanin Bosne i Hercegovine.

Provjerama u vezi sa vozilom i teretom koje je prevozio, utvrđeno je da Č.A. ne posjeduje dokumentaciju za priključno vozilo – prikolicu, dok je za vitlo marke „Krpan“ posjedovao otpremnicu jedne firme iz Nevesinja – Bosna i Hercegovina, u kojoj je navedeno da cijena ove radne mašine – uređaja za vuču i izvlačenja tereta iznosi 4.400 konvertibilnih maraka (vrijednost u eurima je oko 2.250 eura). U vezi sa navedenim.

"Č.A. je policijskim službenicima kazao da je vitlo kupio od navedene firme iz Nevesinja za ličnu upotrebu. Lica, vozilo i navedena radna mašina – vitlo predati su službenicima za suzbijanje prekograničnog kriminala u Stanici granične policije II Plužine. Kriminalističkom obradom koja je sprovedena došlo se do sumnje da je Č.A. izbjegao mjere carinskog nadzora nad robom – radnom mašinom koju je kupio u drugoj državi, te da je navedeno vitlo prevezao odnosno prokrijumčario u Crnu Goru van graničnog prelaza", dodali su u saopštenju.

Policijski službenici za suzbijanje prekograničnog kriminala su o navedenom upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da se protiv Č.A. podnese krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje, te da se od njega privremeno oduzme navedena radna mašina – vitlo koje je prokrijumčareno u našu državu.