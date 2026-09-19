Najdirektniju prijetnju sredinom septembra 2020. godine uputio je tadašnji policajac Ljubo Milović, poručujući da će dvije rate od po 250.000 eura, čiju je isplatu Temelatan obećavao, dati za njegovu glavu.

Izvor: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Nakon što su shvatili da milioni koje je Hakan Temelatan trebalo da proslijedi u Ekvador nijesu stigli na odredište, već su završili na računu njegove firme, a potom, kako su tvrdili, uloženi u njegov hotel i privatne poslove, vođe kavačkog klana počele su da mu prijete smrću i traže da dug obezbijedi cjelokupnom imovinom, prenose "Vijesti".

“Nema lufta, reci mu. Daću obje rate za njegovu glavu. Čuš lufta, kakvo govno, vrti sa dva miliona mukom zarađena. Može Instabul”, napisao je Milović tog dana u grupnom čatu.

To je poslao nakon što član kriminalne ekipe, koji je pisao iz Njemačke, sakriven iza Skaj naloga KH4JH9, i koji posreduje u naplati, piše da je Temelatan ponudio da im vrati prvu ratu u Istanbulu, a da mu poslije druge “daju lufta”...

Prethodno je poručio da Temelatana, Tunaja i Polara - Miletu Ojdanića, niko neće spasiti:

“Reci mu da će i Tunaj i on imati ozbiljne probleme. Da ga niko spasiti neće, ni njega, ni Tunaja, ni Polara”...

Vođa kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela Radoje Zvicer istovremeno je od njihovog saradnika u Njemačkoj tražio da Temelatanu pokaže novinske tekstove o obračunima, kako bi mu bilo jasno šta mu prijeti ukoliko ne vrati novac:

“Malo mu pokaži novine kako se roka... Buraz, kaži mu da ozbiljnim ljudima ima dug i da to mora završiti”...

Prijetnje su uslijedile pošto je saradnik iz Njemačke prenio Temelatanovo objašnjenje da je novac zadržan na računu njegove firme, navodno blokiranom zbog sumnje u pranje novca.

“Ovako kaže čovjek da su pare buraz na kontu i da je on dao već to. Sad su blokirane zbog pranja para dok se sve ne razjasni. On kaže da ima otvoreno 1,623 mio prema vama. Kaže treba malo vremena da se to razjasni i da vrati”, napisao je 14. septembra njihov saradnik iz Njemačke sakriven iza Skaj naloga KH4JH9,

Temelatan je, prema njegovim riječima, novac trebalo da pošalje preko Turske:

“Pare šalje on preko konta za Tursku i iz Turske se šalje dalje”.

Iz prepiske proizlazi da je krajnje odredište novca bio Ekvador.

Milović nije prihvatio objašnjenje o blokiranom računu.

U porukama je tvrdio da je Temelatan njihov novac zadržao i iskoristio za sopstvene poslove:

“Nemamo mi ništa s njim i sa kontom. On je naše pare investirao u hotel i rješavao svoje privatne probleme. On je klasično i smišljeno naše pare zaplijenio da ulaže u svoje poslove”.

Dva dana kasnije ponovio je da je Temelatan priznao gdje je novac završio:

“Ja sam poslao bio tri momka prije mjesec i dao je momcima bio rokove i priznao da je uložio pare u hotel”.

Od Temelatana su tada tražili da odmah vrati najmanje 500.000 eura. On je, prema porukama, odgovorio da taj iznos ne može isplatiti odjednom, već u dvije rate po 250.000 eura.

“Nema lufta, reci mu. Daću obje rate za njegovu glavu. Čuš lufta, kakvo govno, vrti sa dva miliona mukom zarađena. Može Instabul”, napisao je Milović tog dana u grupnom čatu.

To je poslao nakon što član kriminalne ekipe, koji je pisao iz Njemačke, sakriven iza Skaj naloga KH4JH9, i koji posreduje u naplati, piše da je Temelatan ponudio da im vrati prvu ratu u Istanbulu, a da mu poslije druge “daju lufta”...

Prethodno je poručio da Temelatana, Tunaja i Polara - Miletu Ojdanića, niko neće spasiti:

“Reci mu da će i Tunaj i on imati ozbiljne probleme. Da ga niko spasiti neće, ni njega, ni Tunaja, ni Polara”...

Vođa kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela Radoje Zvicer istovremeno je od njihovog saradnika u Njemačkoj tražio da Temelatanu pokaže novinske tekstove o obračunima, kako bi mu bilo jasno šta mu prijeti ukoliko ne vrati novac:

“Malo mu pokaži novine kako se roka... Buraz, kaži mu da ozbiljnim ljudima ima dug i da to mora završiti”...

Prijetnje su uslijedile pošto je saradnik iz Njemačke prenio Temelatanovo objašnjenje da je novac zadržan na računu njegove firme, navodno blokiranom zbog sumnje u pranje novca.

“Ovako kaže čovjek da su pare buraz na kontu i da je on dao već to. Sad su blokirane zbog pranja para dok se sve ne razjasni. On kaže da ima otvoreno 1,623 mio prema vama. Kaže treba malo vremena da se to razjasni i da vrati”, napisao je 14. septembra njihov saradnik iz Njemačke sakriven iza Skaj naloga KH4JH9,

Temelatan je, prema njegovim riječima, novac trebalo da pošalje preko Turske:

“Pare šalje on preko konta za Tursku i iz Turske se šalje dalje”.

Iz prepiske proizlazi da je krajnje odredište novca bio Ekvador.

Milović nije prihvatio objašnjenje o blokiranom računu.

U porukama je tvrdio da je Temelatan njihov novac zadržao i iskoristio za sopstvene poslove:

“Nemamo mi ništa s njim i sa kontom. On je naše pare investirao u hotel i rješavao svoje privatne probleme. On je klasično i smišljeno naše pare zaplijenio da ulaže u svoje poslove”.

Dva dana kasnije ponovio je da je Temelatan priznao gdje je novac završio:

“Ja sam poslao bio tri momka prije mjesec i dao je momcima bio rokove i priznao da je uložio pare u hotel”.

Od Temelatana su tada tražili da odmah vrati najmanje 500.000 eura. On je, prema porukama, odgovorio da taj iznos ne može isplatiti odjednom, već u dvije rate po 250.000 eura.