Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, vozač autobusa koji je prevozio đake lišen je slobode.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišili slobode vozača koji je sinoć upravljao autobusom, G.M (52), državljanina Republike Srbije, sa dozvolom sa privremeni boravak i rad u Crnoj Gori, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja", navedeno je u saopštenju Uprave policije.

Dodaju da se saobraćajna nezgoda dogodila sinoć, 19.07.2026. godine u 20.35 časova, u mjestu Štitarička rijeka, na magistralnom putu Mojkovac – Kolašin. U saobraćajnoj nezgodi je učestvovao autobus, jedne prevozničke firme iz Budve, kojim je upravljao G.M, a u kojem su se nalazili učenici IX razreda jedne osnovne škole iz Podgorice, u povratku sa đačke ekskurzije.

Na osnovu izvršenog uviđaja i preduzetih drugih mjera i radnji, sumnja se da je do saobraćajne nezgode došlo u momentu kada je vozač G.M, upravljajući autobusom, ostvario kontakt sa stijenom koja se nalazi sa desne strane kolovoza.

"U saobraćajnoj nezgodi povrede je zadobilo pet lica – vođa puta V.Š (28), koji je zadobio teške tjelesne povrede ali prema informacijama kojima raspolažemo nije životno ugrožen, i četvoro đaka – učenika IX razreda osnovne škole koji su zadobili lake tjelesne povrede", kazali su iz Uprave policije.

Vođa puta V.Š. je zadržan na bolničkom liječenju, dok će četvoro đaka biti otpušteno na kućno liječenje.

U Jedinici Hitne medicinske pomoći Mojkovac su se kasnije, tokom noći, javila još tri lica – jedno maloljetno i dva punoljetna, zbog stresa i uznemirenosti. Lica su pregledana. Nisu imala povrede. Otpuštena su nakon pregleda ljekara specijaliste.

"Osumnjičeni G.M. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja", zaključili su u saopštenju.