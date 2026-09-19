U Demokratskoj Republici Kongo počela je vakcinacija zdravstvenog osoblja protiv ebole u Buniji, epicentru najveće epidemije ove bolesti u istoriji, saopštile su vlasti.

Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Zdravstveni radnici i drugi zaposleni na prvoj liniji fronta u borbi protiv ebole imaju prioritet u primanju vakcine "ervebo", koja je bila efikasna u prošlim epidemijama ebole izazvanim drugim, češćim sojem virusa.

Klinička ispitivanja su u toku da bi se pronašla licencirana vakcina za trenutnu epidemiju, izazvanu virusom bundibugio, prenio je AP.

Zdravstvene vlasti su saopštile da je vakcinacija usmjerena na zone Bunija i Mongbvalu u provinciji Ituri. Obje oblasti su među najteže pogođenim virusom.

Očekuje se da će kampanja u Ituriju i Sjevernom Kivuu obuhvatiti 20.000 radnika na prvoj liniji fronta tokom perioda od šest do devet mjeseci.

U Kongu je do sada zabilježen 7.541 potvrđeni slučaj ebole, uključujući 3.639 smrtnih ishoda.