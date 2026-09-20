Službenici OB Bar su postupili po prijavi i nakon preduzetih policijskih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca u ODT u Baru, podnijeli krivičnu prijavu protiv M.M (43) iz Bara, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Izvor: Uprava Policije CG

"Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je M.M, koji je tokom avgusta ove godine bio angažovan na probnom radu na poslovima vozača u jednom vešeraju koji posluje u okviru privrednog društva sa sjedištem u Baru, zloupotrebljavajući povjerenje koje mu je ukazano na poslu i prekoračujući granice svojih ovlašćenja, protivpravno prisvojio novac koji mu je bio povjeren u okviru obavljanja radnih zadataka", saopšteno je iz Uprave policije.

Iz Uprave policije naveli su da je on, kako se sumnja, od jednog klijenta preuzeo novčani iznos od 3.083,50 eura, shodno izdatom računu za izvršene usluge, ali novac nije predao privrednom društvu u kojem je bio angažovan, već ga je protivpravno prisvojio. Takođe, sumnja se da je M.M. od izvršnog direktora privrednog društva u kojem je bio angažovan na probnom radu uzeo 300 eura na ime akontacije, koji novac takođe niti vratio. Nakon toga M.M. je odustao od daljeg radnog angažmana kod oštećenog privrednog društva.

Na ovaj način M.M. je, sumnja se, protivpravno prisvojio ukupno 3.383,50 eura, čime je oštećenom privrednom društvu u kojem je bio angažovan pričinio materijalnu štetu u navedenom iznosu.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su, postupajući po prijavi i preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, prikupili obavještenja od više lica i dokumentaciju od značaja za predmetni slučaj, nakon čega je, po nalogu nadležnog državnog tužioca koji je cijenio spise predmeta, protiv osumnjičenog podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

"Službenici Uprave policije će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na otkrivanju i rasvjetljavanju krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala, kao i identifikovanju i procesuiranju njihovih izvršilaca, u cilju zaštite imovine i poslovanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica, kao i jačanja pravne sigurnosti u oblasti privrednog poslovanja", zaključili su u saopštenju.