Letovi na aerodromu u Luksemburgu privremeno su bili obustavljeni zbog uočavanja nepoznatih dronova, saopštila je Vlada.

Izvor: YouTube/World Wild Hearts

Incident se desio sinoć, a vazdušni prostor je zatvoren iz predostrožnosti. Ukupno 19 dolaznih letova preusmjereno je na druge aerodrome.

"Nakon dvije inspekcije koje su isključile bilo kakav neposredni rizik po bezbjednost avijacije, rad aerodroma nastavljen je oko 1.20 ujutru", navodi se u današnjem saopštenju Vlade.

Vlada je dodala da je sazvana međuresorna jedinica za procjenu situacije i da bi razmotrila odgovarajuće mjere nadzora.