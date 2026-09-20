Amerikanac Kevin Panter ponovo je dobio čast da bude kapiten, a da li je razmišljao o povratku u Beograd?

Izvor: MN Press

Košarkaš Panatinaikosa Matijas Lesor, raspalio je maštu navijača Partizana kada je rekao da se nada da će mu se putevi sa crno-bijelima ponovo ukrstiti. Francuz je živio "bajku" u Beogradu, imao je posebnu konekciju sa Grobarima, ali nije uspio da ostvari željeni rezultat u Humskoj.

Bio je dio sezone 2022/23 kada su ostali nadomak Fajnal-fora Evrolige, a tim predvođen Kevinom Panterom je crno-bijelima vratio nadu da mogu da ponove veliki uspjeh iz 1991. godine. Snovi su se raspršili odlaskom najvažnijih igrača... Lesor je otišao u Panatinaikos i osvojio Evroligu, dok je Panter otišao u Barselonu i ovog ljeta zadužio kapitensku traku.

Izvor: MN Press

Bivši lider Partizana upitan je o riječima nekadašnjeg saigrača o povratku u Beograd i da li je on razmišljao o takvom scenariju?

"Matijas je lud! Volim ga, zaista ga volim. Još uvijek ne znam. Trenutno sam ovdje i ne bih želio da pričam o tome. Ovdje sam u Barseloni i želim da poštujem mjesto na kome se nalazim. Ali kažem, Matijas je sjajan", rekao je Panter za "Mozzartsport" i otkrio da je u kontaktu i sa Željkom Obradovićem:

"Sa Matijasom se čujem stalno. Sa Željkom Obradovićem sam se čuo pre nekoliko mjeseci. Svi imamo zaista sjajan, izuzetno dobar odnos i siguran sam da ćemo se uskoro vidjeti na terenu".

Ponovo kapiten

Panter je u Barseloni dobio tu čast da bude kapiten novog tima. Katalonci su pretrpeli velike promjene ovog ljeta, a Amerikancu je ponovo pripala uloga da bude prvi među jednakima.

"Iskreno, nisam to očekivao. Baš kao što nisam očekivao ni kada sam bio u Partizanu. Ali kao što sam i tada rekao, to je velika čast. Kada su mi prilazili sa tom idejom, osjećaj je bio isti kao u Beogradu. Ipak, to su dva potpuno različita kluba i svaki ima svoj jedinstven način funkcionisanja. Ne volim da upoređujem trenere i sredine, prihvatam stvari kakve jesu i idem naprijed. Dobro razumijem koliko je uloga kapitena važna i šta znači nositi taj grb."

Barselona je savladala Valensiju u Superkupu Španije, a Panter je jako zadovoljan kako se stvari odvijaju pred start sezone.

"Osjećam se zaista dobro. Teško je igrati finala, ali primarni cilj sutra je da donosemo trofej u Barselonu. Valensija je dobar, solidan evroligaški tim koji trenutno uigrava nove igrače i traži svoju formu. Kod nas je slična situacija, ali imamo zaista dobru hemiju od samog početka i mislim da nam je upravo to pomoglo da izvučemo pobjedu. Meni je ovo tek druga utakmica u sezoni, još uvijek ulazim u takmičarski ritam. Sledeće nedelje počinje Evroliga i to će biti nov izazov, ali trenutno nam je u glavi samo finale", zaključio je Panter.