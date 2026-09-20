Sjeverna Koreja ispalila je balističku raketu sa svoje istočne obale, što je njena druga raketna proba za nešto više od nedelju dana, saopštila je južnokorejska vojska.

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Sjeverna Koreja ispalila je u nedelju balističku raketu sa svoje istočne obale, što je njena druga raketna proba za nešto više od nedelju dana. Lansiranje je izvedeno nekoliko dana nakon što je Pjongjang optužio Sjedinjene Američke Države da nizom vojnih vježbi podižu tenzije na Korejskom poluostrvu.

Združeni generalštab Južne Koreje saopštio je da je lansiranje registrovano oko 15 časova po lokalnom vremenu, odnosno u šest časova prema srednjoevropskom vremenu, u oblasti grada Vonsana. Južnokorejska vojska utvrdila je da je riječ o balističkoj raketi.

Ministarstvo odbrane Japana takođe je saopštilo da se najvjerovatnije radilo o balističkoj raketi.

Japanski javni servis NHK objavio je da je projektil pao izvan ekskluzivne ekonomske zone Japana.

Južna Koreja osudila lansiranje

Savjet za nacionalnu bezbjednost Južne Koreje osudio je lansiranje rakete kratkog dometa, izvedeno nakon prethodne probe 12. septembra.

Savjet je pozvao Pjongjang da odmah obustavi raketne aktivnosti, upozoravajući da ovakve probe predstavljaju direktno kršenje rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, prenio je Rojters.

Sjeverna Koreja je u subotu odbacila rezoluciju Međunarodne agencije za atomsku energiju protiv njenog nuklearnog programa.

Pjongjang je prošle nedelje osudio i pomorske vojne vježbe predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima su učestvovale Južna Koreja i Japan. Manevri su održani od 29. avgusta do 10. septembra u blizini ostrva Guam.

Kim Jo Džong, uticajna sestra severnokorejskog lidera Kim Džong Una, optužila je u petak vojne vježbe predvođene SAD za sve veće tenzije na Korejskom poluostrvu.

Ona je poručila da Sjeverna Koreja neće promeniti kurs usmeren ka daljem jačanju svog nuklearnog arsenala.