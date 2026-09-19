Iz Delegacije ukazuju da su zakazivanje međuvladinih konferencija i privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja dio redovnog pristupnog procesa i podrazumijevaju okončanje odgovarajućih proceduralnih koraka, punu usklađenost sa pravilima i standardima EU.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Medijski navodi da su pojedine države članice Evropske unije zatražile zastoj u pristupnim pregovorima Crne Gore su neosnovani, saopšteno je iz Delegacije EU u Podgorici, pišu "Vijesti".

Vijesti su Delegaciju pitale da li su tačni medijski navodi da je pet država ćlanica tražilo zastoj u pregovorima i koji su razlozi za to.

“Dan” je danas objavio da je Nizozemska (Holandija) tražila pauzu u procesima koji se tiču daljih integracija Crne Gore u EU, navodeći kao obrazloženje potrebu za dodatnom analizom i dosljednijom primjenom svih definisanih standarda, a u tom zahtjevu su joj se pridružile Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonija.

Prema izvoru “Dana” iz Brisela, u ovom trenutku sasvim je neizvjesno kada će doći do pomaka ka zatvaranju poglavlja i zakazivanju Međuvladine konferencije.

Iz Delegacije ukazuju da su zakazivanje međuvladinih konferencija i privremeno zatvaranje pregovaračkih poglavlja dio redovnog pristupnog procesa i podrazumijevaju okončanje odgovarajućih proceduralnih koraka, punu usklađenost sa pravilima i standardima EU, kao i saglasnost svih država članica u Savjetu.

“Crna Gora je ostvarila značajan napredak u svim pregovaračkim poglavljima. U ovoj završnoj fazi od ključnog je značaja zadržati fokus i široku političku podršku za preostale evropske reforme, posebno u oblasti vladavine prava”, poručili su.

RTCG je juče objavio da Međuvladina konferencija na kojoj bi Crna Gora mogla zatvoriti naredna poglavlja neće biti održana na marginama Savjeta EU za opšte poslove ovog mjeseca, kako se očekivalo.

Zvaničnik EU kazao je da se veoma intenzivno radi na odobravanju zatvaranja daljih poglavlja za Crnu Goru.

“Mnoga od njih (poglavlja) su veoma tehnička i zahtijevaju da svaka država članica obavi opsežne unutrašnje konsultacije. Dakle, postoji želja da se napravi napredak. Apsolutno smo sigurni u to, i svakako smo gurali ambicioznu agendu u smislu dobijanja odobrenja, ali jednostavno – mislim da nam je zapravo ponestalo vremena da se posao privede kraju. Skoro je završen. Tako da je u pitanju faktor vremena, prije nego bilo šta drugo“, kazao je zvaničnik EU.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je danas agenciji Mina da je realno očekivati da Crna Gora zatvori pregovaračka poglavlja 18 i 19 prije oktobarske Međuvladine konferencije i da se za to čeka samo završetak procedure u parlamentu Nizozemske.