"Odem na groblje i pustim joj pjesme": Ekstra Nena o gubitku i boli koja nikada ne prolazi

Pjevačica je svojevremeno progovorila o porodičnoj tragediji.

Izvor: Youtube printscreen / RTS

Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, rijetko se pojavljuje u medijima, a nedavno je otvorila dušu i otvoreno govorila o privatnom životu.

Najteže joj je ipak palo kada je pominjala svoju pokojnu sestru, iako je o njoj pričala s velikim ponosom.

"Otkinuo se dio mene"

- To mi je velika bol i danas. Otkinuo se dio mene. Kad god je njen rođendan, odem na groblje iako inače ne idem, tada joj ispričam šta ima, sjednem i pustim joj neku pjesmu pošto je ona pisala i pjesme. Jedna od njih je od Zvonka Bogdana "Crne vatre", dođem i pustim joj tu pjesmu ili kad sam spremala poslednji album, otišla sam na groblje i pustila joj sve te pjesme - priznala je tada Ekstra Nena i dodala:

- Bila je iz svijeta sporta, ekonomije, književnosti i poslije je bila sportski novinar. Uvijek me je podržavala i govorila da grizem i radim, jer je u meni vidjela energiju i želju - ispričala je sa suzama u očima za Hype TV i otkrila šta bi sestri sada rekla da može:

- Da mi treba. Znate kako je lepo kada imate nekoga ko vas podržava...

Udala se posle osam dana veze

Podsjetimo, pjevačica se 2009. udala za dr. Miroljuba Jevtića koji je bio na funkciji zamenika direktora "Željeznice Srbije". Sve je iznenadila kada je priznala da se udala poslije svega osam dana poznanstva.

- Danas smo se upoznali, za sedam dana ponovo vidjeli, a osmog dana riješili smo da se vjenčamo. I vjenčali smo se. Ne mogu sad da kažem da mi se dopala njegova kosa ili visina... Ne! Jednostavno sam osjetila da je to neko s kim vrijedi provesti život. Prijatelj mi kaže: "Vi ste k'o latino serija." To je istina. Sad ne brinem ni o čemu. Imam čuvara. Na meni je samo da učestvujem u životu i da budem bolja nego što jesam. Moj muž je na prvom mjestu! Ravnopravno razgovaramo o svemu. On jeste doktor nauka iz oblasti saobraćaja i menadžmenta i redovni profesor na Univerzitetu, ali njegova struka meni nije apstraktna. I ja sam, takođe, u akademskoj oblasti - izjavila je tada Nena za "Ilustrovanu politiku".

Prisjetimo se terenutka kada je predstavljala Srbiju na Evroviziji:

(Kurir / MONDO)