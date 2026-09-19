"Decembarska provjera u Briselu biće ključan test za Crnu Goru – države članice EU tada bi trebalo da procijene napredak u poglavljima 23 i 24, koja se tiču vladavine prava".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler dodao je da je to je ključni dio vladavine prava, da se ubistva razriješe i da se počinioci privedu pravdi. To je jedan od aspekata koji će sve države članice zapravo razmatrati u decembru kada se bude odlučivalo da li je Crna Gora dovoljno uradila u poglavlju 23. i 24.

Za evropske partnere više nije dovoljno da se reforme usvoje – očekuju da njihov efekat bude vidljiv u radu institucija. Pitali smo ambasadora koliko to što još nijesu otkriveni nalogodavci ubistava novinara Duška Jovanovića i policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića opterećuje crnogorski evropski put, prenosi portal "RTV Podgorica".

“To je upravo ono sto nazivamo balans rezultata u pravosuđu- da imamo sudske procese koji se ne samo otvaraju nego i zatvaraju, da imamo završene presude i počinioce koji su u zatvoru“, naglasio je Satler.

Za Crnu Goru je, dakle, naredni period ključan – od pomaka će zavisiti da li će u decembru bilans biti uvjerljiv, ili će Brisel tražiti dodatne rezultate. Ipak, Satler je zadovoljan jednim – rezultatom u izbornoj reformi.

“Izuzetno sam zadovoljan napretkom Crne Gore. Naime, početkom jula ove godine došlo je do važnog političkog dogovora između vlasti i opozicije. Desile su se ustavne promjene, izabrali smo sudije Ustavnog suda, desile su se izborne reforme i druga imenovanja. Iako ima još mnogo toga da se uradi ja sam zadovoljan dosadašnjim učinkom“, ocijenio je Satler.

Dok Crna Gora krajem godine očekuje novu procjenu napretka u pregovorima, ispunjavanje poglavlja 23 i 24 ostaju ključna tačka evropske agende. Dosadašnji pomaci otvorili su prostor za dalje napredovanje, ali će konačna slika zavisiti od toga da li će reforme biti potvrđene ne samo na papiru, već i u sudnicama, zaključuje Satler.