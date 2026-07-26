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Breskvica zapalila Budvu – Teatro bio krcat, publika pjevala uglas!

Breskvica zapalila Budvu – Teatro bio krcat, publika pjevala uglas!

Autor Anja Bajčetić
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Lokal je bio ispunjen do poslednjeg mjesta, a odlična atmosfera vladala je od prvih taktova pa sve do kraja nastupa

Breskvica zapalila Budvu – Teatro bio krcat, publika pjevala uglas! Izvor: MONDO

Jedna od najpopularnijih pjevačica na regionalnoj sceni, Breskvica, sinoć je priredila veče za pamćenje u budvanskom Teatru. Lokal je bio ispunjen do poslednjeg mjesta, a odlična atmosfera vladala je od prvih taktova pa sve do kraja nastupa.

Publika je uglas pjevala njene najveće hitove, dok je energija tokom cijele večeri bila na vrhuncu. Gosti nisu krili oduševljenje, a aplauzi i ovacije pratili su gotovo svaku pjesmu.

Još jednom se pokazalo da je Breskvica jedno od najtraženijih imena na domaćoj muzičkoj sceni, jer je i ovog puta napravila pravi spektakl i priredila noć koju će publika u Budvi dugo pamtiti.

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Tagovi

Breskvica Anđela Ignjatović Breskvica Budva teatro nastup

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