Policija i više inspekcija kontrolisali ugostiteljske objekte tokom ljetnje turističke sezone, dva objekta zatvorena zbog utvrđenih nepravilnosti

Izvor: Uprava policije

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, u saradnji sa Poreskom upravom, turističkom i tržišnom inspekcijom, sproveli su tokom prethodna 48 časa pojačane kontrole ugostiteljskih objekata na području Ulcinja, pri čemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 10.800 eura, a dva objekta su zatvorena i zapečaćena.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, aktivnosti su dio preventivnih i represivnih mjera koje se sprovode s ciljem očuvanja bezbjednosnog ambijenta tokom ljetnje turističke sezone, sprečavanja izvršenja krivičnih djela i prekršaja, kao i otkrivanja i procesuiranja njihovih izvršilaca.

Tokom akcije izvršena je kontrola više ugostiteljskih objekata, uključujući i pet objekata u vlasništvu ili koje koriste operativno interesantna lica označena inicijalima B.H., B.Š., H.K., A.P. i H.K.

Nadležne inspekcijske službe zatvorile su i zapečatile dva objekta zbog utvrđenih nepravilnosti, dok su za nepravilnosti u još dva objekta koja koriste operativno interesantna lica izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.400 eura.

Pored toga, zbog utvrđenih nepravilnosti u još dva kontrolisana ugostiteljska objekta izrečene su dodatne kazne u ukupnom iznosu od 5.400 eura.

Iz Uprave policije poručuju da će, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, i u narednom periodu nastaviti sa ovakvim kontrolama radi suzbijanja svih oblika nezakonitog djelovanja, kontrole zakonitosti poslovanja ugostiteljskih objekata, poštovanja poreskih, turističkih i drugih propisa, borbe protiv sive ekonomije i zaštite prava potrošača.

Kako navode, cilj ovih aktivnosti je i stvaranje bezbjednog ambijenta za građane i turiste tokom trajanja ljetnje turističke sezone.