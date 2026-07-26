Andrea Pirlo je navodno veoma blizu da preuzme mjesto selektora Italije, ali se odjednom pojavio problem zbog ugovora sa ruskom kompanijom.
Italija traži selektora. Prvi pik je bio Pep Gvardiola koji im se ljubazno zahvalio na pozivu i rekao da trenutno želi da odmori. Kontaktirali su i Karla Anćelotija koji ima obaveze sa Brazilom i onda je izbor pao na Andreu Pirla. Sve je djelovalo da je gotovo i da se čeka samo potpis, ali...
Pojavili su se problemi u "minut do 12" i prema najnovijim informacijama koje je objavila italijanska "Gazeta" problemi su nastali zbog ugovora koje legendarni Italijan ima sa jednom ruskom kladionicom. Sa njima radi reklame i promocije i to može da napravi problem.
"Predsjednik saveza Đovani Malago je stopirao sve i želi da provjeri cijelu situaciju. Pirlo je globalni ambasador jedne ruske kompanije koja se bavi klađenjem i to je trenutno problematično. Posebno zbog odnosa koji su 'zahladneli' između Italije i Rusije zbog rata u Ukrajini", stoji u tekstu.
Ipak, i pored svih tih "začkoljica" koje su se pojavile tehnički direktor Paolo Maldini i njegov savjetnik Leonardo su ubijeđeni da je Pirlo idealno rješenje i da će sve da bude riješeno relativno brzo.