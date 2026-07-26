Kako navode, Dajković je prijavu podnio 21. jula 2026. godine putem aplikacije PolicijaCG – Virtuelna policijska stanica.

Izvor: Kurir

Policija je identifikovala osobu koju je političar Vladislav Dajković prijavio zbog komentara na društvenoj mreži, nakon što je ocijenio da je sadržaj objave ugrozio njegovu bezbjednost.

„Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’ – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupili su po prijavi političara Vladislava Dajkovića i identifikovali i, u saradnji sa Odjeljenjem bezbjednosti Cetinje, pronašli lice koje je on prijavio zbog komentara na jednoj društvenoj mreži, a zbog čije sadržine se osjetio ugroženo“, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, Dajković je prijavu podnio 21. jula 2026. godine putem aplikacije PolicijaCG – Virtuelna policijska stanica.

„U prijavi je naveo da je jedno lice sa određenim korisničkim imenom na društvenoj mreži objavilo navedeni komentar, te da povodom sadržaja komentara traži reakciju policije“, kazali su iz policije.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupili su dodatna obavještenja od Dajkovića, dok su službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje pronašli prijavljeno lice, Ž.D. iz Cetinja.

„Od Ž.D. su potom, 25.07.2026. godine, u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Cetinje prikupljena obavještenja na zapisnik o obavještenju prikupljenom od građanina u vezi sa prijavljenim događajem“, naveli su iz Uprave policije.

O slučaju je obaviješten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, koji je naložio da se Ž.D. pusti bez zadržavanja i da mu se dostave spisi predmeta.

„Nadležnom državnom tužiocu su dostavljeni spisi predmeta na ocjenu i odlučivanje, te će se tužilac shodno tome izjasniti da li u prijavljenom događaju ima elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, zaključili su iz policije