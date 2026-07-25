Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo da su radari otkrili bespilotnu letjelicu u pograničnom području, nakon čega su je lovci presreli i oborili iznad nenaseljenog područja

Izvor: JOSEPH EID / AFP / Profimedia

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojska oborila dron koji je otkriven u blizini granice sa Ukrajinom, nakon što su radarski sistemi za nadzor vazdušnog prostora registrovali letjelicu u subotu u 8:22 po lokalnom vremenu.

Kako je navedeno iz Ministarstva, dva lovca F-16 Rumunskog ratnog vazduhoplovstva, koja su bila angažovana u misiji zaštite vazdušnog prostora, odmah su poletjela kako bi presrela dron.

https://t.co/qcYudlB5mc

Romania has shot down the second unmanned aerial vehicle (UAV) in two days that violated the country's airspace in the Danube Delta, on the border with Ukraine.https://t.co/55zjw28O9preports that the country's President Nikos Dan reported this on his… — AzerbaijanİsDemocraticCountry (@Elshad1975)July 25, 2026

Prema navodima rumunskih vlasti, avioni su sproveli standardne procedure identifikacije i neutralizacije cilja, nakon čega je bespilotna letjelica oborena u nenaseljenom području.

Rumunski predsjednik Nikušor Dan potvrdio je operaciju i saopštio da je dron presretnut oko 10 kilometara zapadno od grada Sfantu Đorđe, oko 8:30 časova.

Stručni timovi Ministarstva odbrane upućeni su na mjesto pada kako bi sproveli istragu i utvrdili porijeklo letjelice. Iz Ministarstva su poručili da se situacija u vazdušnom prostoru kontinuirano prati, uz koordinaciju sa savezničkim strukturama.

Ovaj incident dogodio se samo dan nakon što je rumunski F-16 oborio još jedan dron u blizini grada Buzau. Tada su radari otkrili letjelicu kod Crnog mora, nakon čega je u vazdušni prostor Rumunije ušla preko područja Suline, Braile i Feteštija.

‼️✈️ BREAKING | Romania has shot down a drone after it violated the country's airspace, marking another security incident on NATO's eastern flank.



According to Romania's Ministry of Defense, a Romanian Air Force F-16 destroyed the drone with an air-to-air missile over an…pic.twitter.com/31bMKG4Xmx — Visioner (@visionergeo)July 24, 2026

U toj operaciji učestvovali su i italijanski lovci Eurofighter Typhoon, raspoređeni u Rumuniji u okviru NATO misije zaštite vazdušnog prostora. Nakon neuspješnog presretanja, rumunski F-16 je ispalio raketu vazduh–vazduh i uništio dron kod mjesta Padina u okrugu Buzau.

Djelovi letjelice pali su na pšenično polje, a prema zvaničnim informacijama nije bilo povrijeđenih niti materijalne štete.

Načelnik Generalštaba rumunske vojske general Georgita Vlad kazao je da je oboreni dron prema vizuelnoj procjeni pilota ličio na letjelicu tipa „Šahed“, kakvu ruske snage često koriste u napadima na ukrajinsku infrastrukturu.

Rumunija je od početka rata u Ukrajini više puta prijavljivala slučajeve ulaska dronova u svoj vazdušni prostor, zbog čega su pojačane aktivnosti nadzora i zaštite granica NATO saveza.