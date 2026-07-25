Vulević se usprotivio izručenju, dok beogradski sud navodi da još nije donio odluku o ispunjenosti zakonskih uslova. Izručenje nije zatraženo u vezi sa ubistvom Duška Jovanovića, prenosi Dan.

Izvor: MUP

Posebno odjeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu još nije donijelo odluku o zahtjevu za izručenje Beranca Vuka Vulevića Crnoj Gori, iako je sudu dostavljena zamolnica crnogorskog Ministarstva pravde, prenosi portal Dan.

Kako prenosi Dan, Vulević je uhapšen 11. jula u Beogradu po međunarodnoj potjernici koju su raspisali crnogorski pravosudni organi, a prilikom saslušanja izjavio je da nije saglasan sa izručenjem Crnoj Gori.

Koordinatorka za medije Višeg suda u Beogradu Ivona Čogurić kazala je za Dan:

„Višem sudu u Beogradu, Posebno odjeljenje za organizovani kriminal, dostavljena je zamolnica Ministarstva pravde Crne Gore za izručenje lica Vuka Vulevića, a preko Ministarstva pravde Republike Srbije. Vuk Vulević, čije se izručenje zahtijeva, saslušan je dana 11. 7. 2026. godine, kojom prilikom se izjasnio da nije saglasan s izručenjem pravosudnim organima Crne Gore.

Imenovani je uhapšen po potjernici koja je za njim raspisana od strane nadležnih organa Crne Gore, radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog izvršenja krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 2 u vezi stava 1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore i dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 u vezi člana 23 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i radi izvršenja kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci po presudi Osnovnog suda u Beranama od 23. juna 2023. godine, koja je preinačena presudom Višeg suda u Bijelom Polju od 23. januara 2024. godine.“

Kako prenosi portal Dan, iz Višeg suda u Beogradu potvrđeno je i da Vulevićevo izručenje nije zatraženo zbog saslušanja u istrazi ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića.

Čogurić je tim povodom navela:

„Nije zatraženo saslušanje Vuka Vulevića, niti njegovo izručenje u vezi sa ubistvom urednika dnevnog lista 'Dan', Duška Jovanovića. Viši sud u Beogradu, Posebno odjeljenje za organizovani kriminal još uvijek nije donijelo odluku o ispunjenosti zakonskih pretpostavki za izručenje lica Vuka Vulevića.“

Portal Dan podsjeća da je Vulević u više navrata dovođen u vezu sa ubistvom Duška Jovanovića, ali da za taj zločin nikada nije procesuiran zbog nedostatka dokaza.

Kako dalje prenosi Dan, taj medij je i ranije objavljivao da se Vulević nakon raspisivanja potjernice skrivao u Beogradu, gdje je, prema njihovim saznanjima, imao zaštitu kriminalnih grupa i osoba bliskih tamošnjim vlastima. Ministarstvo pravde Crne Gore je, kako navodi Dan, još u februaru prošle godine zatražilo njegovo izručenje, ali odgovor nije stigao ni nakon više od godinu.

Prilikom hapšenja u jednom beogradskom restoranu, Vulević je kod sebe imao falsifikovana, ali i kosovska dokumenta, prenosi portal Dan.

On je iz Crne Gore pobjegao nakon policijske akcije kodnog naziva „General“, sprovedene u julu 2024. godine, u kojoj je više osoba osumnjičeno za krijumčarenje oko dvije i po tone kokaina. Među osumnjičenima u tom predmetu nalaze se i Damir Mandić, jedini pravosnažno osuđeni za ubistvo Duška Jovanovića, kao i Ivan Delić i Leon Drešaj, koji su ranije pominjani u istrazi tog ubistva, ali nijesu procesuirani za taj zločin, prenosi portal Dan.