"Vojaž nije muzičar": Breskvica o pehu u emisiji Cece Ražnatović, zaboravila bivšeg, pa ga ponovo isprozivala

Anđela Ignjatović Breskvica otkrila da bi najradije izbrisala izjavu u emisiji zbog koje su je razapeli na mrežama

Izvor: MONDO

Pjevačica Breskvica je prije više od godinu dana gostovala u emisiji Cece Ražnatović, kada je odgovarala na pitanje da li je nekada bila sa muzičarem i kao iz topa odgovorila: NE.

Ceca ju je ubrzo upitala "A, šta je Vojaž", zbog čega je uslijedila bura na društvenim mrežama. Sada je Goci Tržan objasnila zašto je izjavila da nije bila u vezi sa muzičarem, rekavši da Vojaž za nju nije muzičar već izvođač.

"Bila sam kod Cece u emisiji i ona me je pitala da li sam nekada bila u vezi sa muzičarem i ja sam rekla da nisam. Ona me je onda pitala šta je Vojaž, na šta sam ja odgovorila "jaoj, zaboravila sam". To što sam rekla bih izbrisala jer ja jesam zaboravila, ali ne u tom smislu. Meni kad kažeš da je neko muzičar ja pomislim na osobu koja svira" objasnila je Breskvica.

"On je za mene izvođač, artist, ali nije muzičar. Eto, da se ispravim pošto su me zbog te izjave razapeli i osakatili. Niko nije seo da razmisli da on nije muzičar" zaključila je Breskvica.

(Puls, MONDO)