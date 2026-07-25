Austrijska ministarka Klaudija Bauer kritikovala je Zelenskog zbog njegovih zahtjeva za ubrzanim pristupanjem Ukrajine EU, naglašavajući potrebu za pažljivim razmatranjem.

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Austrija se izjasnila protiv ubrzanog pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, a austrijska ministarka za evropske poslove Klaudija Bauer kritikovala je predsjednika Volodimira Zelenskog, prenosi u subotu agencija dpa.

„Moj utisak je da je ukrajinski predsjednik u posljednjih nekoliko mjeseci često privlačio pažnju pokušavajući da diktira Evropskoj uniji datum pristupanja“, izjavila je Bauer za nedjeljno izdanje lista Welt.

„Ubrzano pristupanje na zahtjev očigledno nije moguće.“ Objasnila je da postoji obaveza pažljivog razmatranja sposobnosti Evropske unije da primi nove članice.

„Pristupanje Ukrajine, sa svojih 39 miliona stanovnika i potpuno drugačijom poljoprivrednom strukturom, značajno bi promijenilo Evropsku uniju.“

Ona je upozorila i na opasnost stvaranja "društva u dva sloja" kao posledice proširenja.

"Sve zemlje kandidati, uključujući Ukrajinu, moraju da poštuju ista pravila i da članstvo zasluže sopstvenim naporima", dodala je.

Zelenski želi ulazak u EU do 2027. godine

Evropska unija je sredinom juna ove godine započela pristupne pregovore s Ukrajinom. Ranije ove godine Zelenski je pozvao da Ukrajina postane članica EU već 2027. godine, uprkos rasprostranjenom skepticizmu u pojedinim evropskim zemljama.