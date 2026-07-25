Turisti snimali vozila kako "sijeku" tik pored bova, kupača i djece – kazne pljušte, ali strah od nesreće ostaje

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Kako prenosi portal vijesti, gliseri, skuteri i druga morska plovila sve češće predstavljaju opasnost za kupače na barskim plažama, zbog čega se turisti i mještani u više navrata obraćaju medijima, dostavljajući fotografije i snimke brzih plovila u neposrednoj blizini bova i kupača, među kojima ima i djece.

Portal vijesti prenosi da sagovornici ovakvo ponašanje ocjenjuju kao "bahato" i "bezobrazno", navodeći da su na pojedinim skuterima primijetili da upravljaju maloljetne osobe.

"Razumijem želju da se zaradi, ali sigurnost i životi ljudi nemaju cijenu... ako dođe do neke nezgode ili, daleko bilo, tragedije, bojim se da će biti kasno da se priča", rekao je jedan od sagovornika, prenosi portal vijesti.

Ministarstvo: pojačan nadzor, 63 prekršajna naloga

Iz Ministarstva pomorstva, na čijem je čelu Filip Radulović, portalu vijesti je saopšteno da se od početka sezone sprovodi pojačan nadzor duž cijelog primorja, s fokusom na kupališta poput Šušnja, Sutomora, Čanja i Utjehe, gdje pristiže i najviše prijava građana.

Prema podacima koje prenosi portal vijesti, inspektori sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Bar su od 1. do 18. jula obavili 76 kontrola, pri čemu je kod 35 plovila utvrđena nepravilnost. Izdato je 63 prekršajna naloga, u ukupnom iznosu od 41.300 eura kazni. Najčešći prekršaji odnose se na nepoštovanje propisane udaljenosti od obale, prekoračenje brzine i nedostatak sigurnosne opreme.

Ministarstvo, kako dalje prenosi portal vijesti, najavljuje razmatranje dodatnih mjera – pojačane patrole, bolju međuinstitucionalnu saradnju i savremenija tehnička sredstva – uz apel svim učesnicima u pomorskom saobraćaju da poštuju pravila plovidbe.