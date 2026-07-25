Vuković tvrdi da amandman ne smanjuje broj kladionica već štiti one koji već posluju – iz resora ističu 40 zaplijenjenih automata i pad broja lokacija u tri godine

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Kako prenosi portal vijesti, Ministarstvo finansija, na čijem je čelu Novica Vuković, saopštilo je da je u mandatu ove Vlade sprovedena reforma oblasti igara na sreću kakva nije zabilježena više od dvije decenije, uspostavljanjem novog regulatornog okvira i jačanjem inspekcijskog nadzora.

Portal vijesti prenosi da je to razlog zbog kojeg Vlada i Ministarstvo finansija ne podržavaju predloženi amandman kojim bi se propisala minimalna udaljenost od 80 metara između novih objekata za klađenje, uz zadržavanje svih postojećih lokacija koje taj uslov ne ispunjavaju.

Portal vijesti podsjeća da je Vuković ranije dao mišljenje da poslanici ne bi trebalo da glasaju za pomenute izmjene Zakona o igrama na sreću, jer bi to, kako smatra, onemogućilo otvaranje novih kladionica. Vlada je to mišljenje usvojila na sjednici prije dva dana, iako ono formalno ne obavezuje poslanike.

"Nije politički stav, već stručni akt"

Prema navodima koje prenosi portal vijesti, iz Ministarstva finansija poručuju da njihovo mišljenje nije politički stav, već stručna i pravna ocjena zasnovana na obavezi zaštite javnog interesa i jednakog tretmana svih učesnika na tržištu.

"Predloženi amandman ne ostvaruje cilj koji njegovi predlagači javno zagovaraju. Umjesto da smanji koncentraciju objekata za klađenje, on postojeće stanje pretvara u trajnu tržišnu prednost za one koji već posluju", navodi se u saopštenju koje prenosi portal vijesti.

Iz Ministarstva dodaju da bi postojeći objekti nastavili da rade bez obaveze usklađivanja, dok bi novo ograničenje važilo isključivo za buduće poslovnice, čime bi se, kako tvrde, dodatno učvrstile pozicije aktuelnih priređivača na najatraktivnijim lokacijama.

Građani ne bi osjetili promjenu, tvrde iz resora

Kako dalje prenosi portal vijesti, iz Ministarstva finansija ističu da bi koncentracija kladionica ostala nepromijenjena dugi niz godina, budući da bi svi postojeći objekti nastavili da rade pod istim uslovima. Naglašavaju i da se pad broja lokacija za priređivanje igara na sreću, evidentan u posljednje tri godine, već postiže dosljednom primjenom postojećih zakonskih rješenja, bez potrebe za amandmanom koji bi, po njihovoj ocjeni, narušio jednakost na tržištu.

Rezultati reforme: 40 oduzetih automata, akcije u sedam gradova

Portal vijesti prenosi i konkretne podatke koje je saopštilo Ministarstvo finansija – od stupanja na snagu novog Zakona o igrama na sreću u avgustu 2025. godine, Inspekcija za igre na sreću oduzela je 40 nelegalnih automata i terminala, najvećim dijelom u ugostiteljskim objektima bez koncesije.

U koordinaciji sa Upravom policije sprovedene su akcije u Podgorici, Tuzima, Nikšiću, Baru, Ulcinju, Bijelom Polju i Beranama, a sankcionisani su priređivači zbog nezakonitog oglašavanja i omogućavanja klađenja maloljetnim licima. Kako se navodi u saopštenju koje prenosi portal vijesti, po prvi put su sistemski sprovedene i AML kontrole u saradnji sa Finansijsko-obavještajnom jedinicom, kojima su otkrivene nepravilnosti i softverske manipulacije putem kojih su pojedini priređivači nezakonito nudili kazino i slot igre.

"Ministar Vuković pokrenuo je najobuhvatniju reformu oblasti igara na sreću u posljednjih dvadeset godina. Umjesto improvizacije, selektivnog pristupa i tolerisanja sive zone, uspostavljen je sistem koji štiti javni interes, jača zakonitost, suzbija nelegalno tržište i obezbjeđuje jednaka pravila za sve", zaključuje se u saopštenju koje prenosi portal vijesti.