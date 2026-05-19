Anđela Ignjatović Breskvica prodaje luksuznu garderobu i zarađuje od markiranih komada koje je nosila samo nekoliko puta.

Izvor: Instagram/printscreen

Anđela Ignjatović Breskvica odlučila je da osvježi svoj garderober, ali i da zaradi od prodaje stare garderobe! Pjevačica je počela da prodaje svoje markirane komade koje je, kako se navodi, nosila svega nekoliko puta, a cijelu akciju zabilježila je kamerom za jednu radnju koja se bavi otkupom luksuznih stvari.

Na snimcima koje je podijelila pjevačica mogu se vidjeti kutije, torbe i garderoba prestižnih svjetskih brendova poput "Diora", "Šanela", "Luj Vitona", "Prade", "Gučija", "Miju mijua" i mnogih drugih luksuznih modnih kuća. Breskvica je pažljivo izdvajala komade koje više ne planira da nosi, a nošeni su svega nekoliko puta, dok su zaposleni iz radnje pregledali stvari i procjenjivali njihovu vrijednost.

Pogledajte njene fotografije:

Prati trendove

S obzirom na to da su u pitanju skupocjeni modni komadi, nema sumnje da pjevačica od ove prodaje može da zaradi pravo malo bogatstvo. Poznavaoci luksuzne mode tvrde da pojedine torbe i aksesoari ovih brendova i nakon korišćenja drže visoku cijenu, pa bi ukupna zarada mogla da dostigne i desetine hiljada eura.

Breskvica je inače poznata po tome da prati svjetske modne trendove i često nosi luksuzne komade, pa ne čudi što njen garderober vrijedi čitavo bogatstvo. Fanovi su posebno komentarisali činjenicu da se pjevačica bez problema odriče skupih stvari koje je obukla svega nekoliko puta, dok su mnogi zaključili da je riječ o trendu koji je sve popularniji među poznatima - prodaja brendirane garderobe kako bi se napravilo mjesta za nove kolekcije.

Vidi opis Breskvica prodaje polovne stvari od nekoliko 1000 €: Uzima ogroman novac, a nije jedina koja ovo radi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

"Jedva sam dovukla ove stvari i ja se teško odričem stvari i ozbiljan sam kolekcionar, ali s obzirom na to da se uskoro selim, morala sam otarasiti nekih stvari. Ove stvari su vrlo očuvane i neke su nošene jednom, neke nijednom. Mislim da ovo nije sve što će se naći za prodaju. Postoje dvije stvari od kojih sam se teško odvojila. 'Šanela' i 'Diora' mi je teško da se odreknem, ali mi se ne sviđaju zlatni detalji. Postoje ovdje i stvari koje sam strašno željela da kupim, ali sad se rastajem od njih", pokazivala je Anđela u videu svoju garderobu.

Kako je i izjavila djevojka kod koje je Breskvica prodala garderobu, ona nije jedina javna ličnost koja ovo radi, ali je jedina koja je htjela da snimi video u kom pokazuje svoje stvari koje su na prodaju.

Vidi opis Breskvica prodaje polovne stvari od nekoliko 1000 €: Uzima ogroman novac, a nije jedina koja ovo radi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 5 / 5

Podsjetimo, i ranije se dešavalo da su poznate dame odlučile da se riješe skupocjenih komada.

Jedna od onih koja je među prvima počela da zarađuje na ovaj način je nekadašnja košarkašica Milica Dabović. Nekadašnja zvezda "Granda" Svetlana Orlić, poznata kao Big Mama, nakon velike popularnosti koju je stekla u takmičenju, povukla se iz medija. Tek posle nekog vremena se saznalo da preko Fejsbuka prodaje iznošene stvari. I Goca Tržan se na isti način oslobodila nošenih stvari, a jednom prilikom je otkrila da je naišla na loše komentare zbog odluke da proda nošene stvari.

To rade i zvijezde

"Prodaja stvari preko interneta nije nešto što sam ja izmislila, to rade mnoge holivudske zvijezde i ja sam to predložila mnogim koleginicama. Čula sam neke negativne komentare, prilično maliciozne, ali ko se zadnji smije, najslađe se smije. Na kraju krajeva, to je novac koji ja zarađujem i šta je koga briga na šta trošim. Ali u ovoj zemlji se sve prašta, sem da zaradiš pare", rekla je tada Goca.

I blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, svojevremeno je stavljala svoje markirane stvari na prodaju, a za stare baletanke je tražila čak 300 eura, pa su je korisnici mreža osudili zbog toga što je prodavala prljavu obuću.