Kristina Spalević otišla u policiju: Iznela teške optužbe protiv Kristijana, pa odnijela dokaze u stanicu(Video)

Kristina Spalević se sinoć uputila ka policijskoj stanici Voždovac, sa namjerom da priloži dokaze protiv bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Izvor: Ig kristina_spalevic

Kristina Spalević i Kristijan Golubović su ponovo iznijeli stravične optužbe jedno protiv drugog, a sinoć je nekadašnja rijalii učesnica objavila video u kojem kaže da se uputila ka policijskoj stanici.

Krisina je u videu rekla da je, pored ranijih optužbi za nasilje i ucjene, u posed policije stigao je "novi USB sa bitnim sadržajem."

"Stižemo u policijsku stanicu Voždovac, ne odustajemo. Evo ga USB novi pošto starog više nema, je l' tako? I samo da apdejtujem sa informacijom u jednom šokantnom. Jao Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože na mom instinktu i na na svemu što sam radila. Znači Kristijanova sestra je maltretirana i gore nego ja, tukao je i njene sinove. Sve to imam zabilježeno, sve imam u telefonu", rekla je Kristina.

"Imam njenu njenu glasovnu kad je rekla da je Kristijan rekao da će j... i svoju ćerku i da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude svjedočila protiv mene. I sad sve to nosim, kao i ovo njeno što je rekla sad upravo u lajvu da mene Kristijan nikad nije pipnuo".

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Pogledajte 00:45 Kristina Spalević ide u policijsku stanicu Izvor: Instagram/kristina_spalevic Izvor: Instagram/kristina_spalevic



(Kurir, MONDO)