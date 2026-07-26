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Kristina Spalević otišla u policiju: Iznela teške optužbe protiv Kristijana, pa odnijela dokaze u stanicu(Video)

Kristina Spalević otišla u policiju: Iznela teške optužbe protiv Kristijana, pa odnijela dokaze u stanicu(Video)

Autor Dragana Tomašević
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Kristina Spalević se sinoć uputila ka policijskoj stanici Voždovac, sa namjerom da priloži dokaze protiv bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Kristina Spalević otišla u policiju Izvor: Ig kristina_spalevic

Kristina Spalević i Kristijan Golubović su ponovo iznijeli stravične optužbe jedno protiv drugog, a sinoć je nekadašnja rijalii učesnica objavila video u kojem kaže da se uputila ka policijskoj stanici.

Krisina je u videu rekla da je, pored ranijih optužbi za nasilje i ucjene, u posed policije stigao je "novi USB sa bitnim sadržajem."

"Stižemo u policijsku stanicu Voždovac, ne odustajemo. Evo ga USB novi pošto starog više nema, je l' tako? I samo da apdejtujem sa informacijom u jednom šokantnom. Jao Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože na mom instinktu i na na svemu što sam radila. Znači Kristijanova sestra je maltretirana i gore nego ja, tukao je i njene sinove. Sve to imam zabilježeno, sve imam u telefonu", rekla je Kristina.

"Imam njenu njenu glasovnu kad je rekla da je Kristijan rekao da će j... i svoju ćerku i da će joj polomiti ruke i noge ako ne bude svjedočila protiv mene. I sad sve to nosim, kao i ovo njeno što je rekla sad upravo u lajvu da mene Kristijan nikad nije pipnuo".

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Kristina Spalević ide u policijsku stanicu
Izvor: Instagram/kristina_spalevic
Izvor: Instagram/kristina_spalevic


(Kurir, MONDO)

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Tagovi

kristina spalević kristijan golubović nasilje policija

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