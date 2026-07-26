U stravičnoj nesreći u Antaliji, pet osoba je izgubilo život kada je automobil sletio u provaliju. Dve povrijeđene osobe su prebačene u bolnicu.

Izvor: youtube/screenshot/ TheMitchHD

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u okrugu Manavgat u Antaliji u Turskoj, pet osoba je izgubilo život usled sletanja automobila u provaliju. Dvije povređene osobe prebačene su u bolnicu, a prema saznanjima jedna od njih trudna.

Velika tragedija se dogodila kada je automobil izgubio kontrolu i survao se u provaliju u okrugu Manavgat u Antaliji. Prema prvim informacijama, odsedam osoba koje su se nalazile u vozilu, pet osoba je izgubilo život, dok su dvije osobe teško povrijeđene.

Nesreća se dogodila na putu Tašagil - Derebudžak, u blizini naselja Bejdigin. Automobil, koji je izmakao kontroli vozača, survao se u provaliju pored puta.

Pet osoba izgubilo život

Nakon prijave građana koji su vidjeli saobraćajnu nesreću pozivnom centru za hitne slučajeve 112, na lice mjesta upućene su medicinske ekipe, vatrogasci, pripadnici AFAD-a i žandarmerija. Ekipe koje su se spustile u provaliju i stigle do vozila odmah su utvrdile da je pet osoba iz automobila izgubilo život.

Dvije osobe koje su povrijeđene u nesreći su nakon prve pomoći na licu mjesta ambulantnim vozilima prebačene u bolnicu.

Guverner Antalije Hulusi Šahin u svojoj izjavi povodom nesreće naveo je da se u vozilu nalazilo ukupno sedam osoba, od kojih je pet stradalo.

Guverner Šahin je izjavio da je jedna od povrijeđenih osoba trudnica i da je prebača u bolnicu, te je napomenuo da ekipe nastavljaju uviđaj i radove na spasavanju na licu mjesta.

(Telegraf/MONDO)