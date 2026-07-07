Asmin se izlanuo i otkrio kad napušta Elitu: Prekršio strogo pravilo, ovo nije smio da izgovori javno

Tokom razgovora Asmin se, kako mnogi smatraju, izlanuo i otkrio detalj iz ugovora koji je potpisao sa produkcijom, što je strogo zabranjeno.

Izvor: Youtube printscreen / Zadruga

Veliko finale rijalitija Elita 9 zakazano je za 20. jul, kada će posle deset mjeseci biti poznato ko će odnijeti glavnu nagradu od 100.000 eura.

Kao i prethodne sezone, produkcija je zadržala isti sistem nagrađivanja, pa će i učesnici koji zauzmu drugo, treće i četvrto mjesto osvojiti po 50.000 eura.

Kako se superfinale približava, atmosfera u Bijeloj kući postaje sve napetija, a publika već uveliko nagađa ko ima najveće šanse za pobjedu.

Među imenima koja se najčešće pominju nalazi se i Asmin Durdžić, koji je, uprkos tome što mu je ovo prvo rijaliti učešće, stekao veliku podršku gledalaca. Međutim, upravo je Asmin sada sve iznenadio izjavom da, prema njegovim riječima, neće ni dočekati veliko finale.

"Ja znam kad je kraj. Napuštam "Elitu" 11. jula, tako sam potpisao odmah u početku", saopštio je Asmin u programu.

Tokom razgovora u programu Asmin se, kako mnogi smatraju, izlanuo i otkrio detalj iz ugovora koji je potpisao sa produkcijom.