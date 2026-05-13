Crna Gora i ove godine bez finala na Eurosongu, ali "Nova zora" ostaće upamćena

Crnogorska predstavnica, Tamara Živković nije uspjela da izbori plasman u finale Eurosonga.
"Nova zora" nije nastavila takmičenje, što je šokiralo javnost, naročito evrovizijske fanove.
Tamara je imala dobre šanse da Crnu Goru napokon, nakon mnogo godina, pošalje u finale. Iako su joj mnogi predviđali visok plasman, to se nije dogodilo.
Tamara je prikupila velike simpatije publike, i sigurni smo da će se "Nova zora" svakako još dugo slušati.
Naše komšije, Srbija i Hrvatska, našle su se među deset zemalja koje nastavljaju borbu za pobjedu.