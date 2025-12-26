logo
Čuveni hit Maraje Keri više nije najslušaniji za praznike: Niko nije očekivao da će je ova pjesma skinuti sa trona

Čuveni hit Maraje Keri više nije najslušaniji za praznike: Niko nije očekivao da će je ova pjesma skinuti sa trona

Autor Ana Živančević

Autor Ana Živančević
0

Pjesma "All I Want for Christmas is You" ne nalazi se na vrhu liste.

Čuveni hit Maraje Keri više nije najslušaniji za praznike Izvor: Youtube printscreen/Mariah Carey

Poslije gotovo tri decenije dominacije, sezonska lista muzičke striming platforme Spotifaj dobila je novog lidera. Pjesma "Snowman" australijske pjevačice Sije preuzela je prvo mjesto najstrimovanijih prazničnih pjesama.

Na prvom mjestu je gotovo 30 godina dominirala pesma "All I Want for Christmas Is You" pjevačice Maraje Keri.

Ove sezone primat je preuzela balada "Snowman" umjetnice Sije Furler, objavljena 2017. godine na albumu "Everyday Is Christmas".

"Snowman" je pop balada vođena klavirom, koja je tokom prethodnih godina postepeno sticala popularnost među slušaocima, da bi ove sezone postala najstrimovanija božićna pjesma na Spotifaju.

Sia Kejt Izobel Ferler započela je muzičku karijeru devedesetih godina kao članica benda "Crisp", a međunarodnu slavu stekla je 2014. godine hitom "Chandelier".

Sia - Snowman
Izvor: YouTube

Pored solo karijere, ostvarila je značajan uspijeh kao autor pjesama za izvođače poput Rijane, Bijonse i Kejti Peri.

Tokom karijere je nominovana devet puta za nagradu Gremi i dobitnica je više muzičkih priznanja.

Iz Spotifaja ističu da Maraja Keri i dalje zadržava titulu najstrimovanije božićne pjesme svih vremena, kao i drugo mjesto na decembarskoj listi striminga.

Treće mjesto zauzima pjesma "Last Christmas" grupe "Wham!", dok su na četvrtom i petom mjestu "Let It Snow! Let It Snow!" Dina Martina i "It’s the Most Wonderful Time of the Year", Endija Vilijamsa.

