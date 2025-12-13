logo
Kažu da je ovo najgori božićni film svih vremena: Umiješali su vjeru i običaje i napravili haos svjetskih razmera

Autor Đorđe Milošević
0

"Saving Christmas" nije postigao uspijeh niti status božićnog klasika poput filma "Sam u kući", a prijem kod publike i kritike ostao je izrazito negativan.

Kažu da je ovo najgori božićni film svih vremena Izvor: Youtube/Printscreen/ Rotten Tomatoes Indie

Božićni filmovi često su nezaobilazan dio praznične sezone, ali među njima postoje i naslovi koji su stekli izrazito negativnu reputaciju. Jedan od takvih filmova je "Saving Christmas" iz 2014. godine. Ova komedija se često navodi kao jedan od najlošije ocijenjenih božićnih filmova ikada prema relevantnim filmskim bazama.

Film drži ocjenu od nula posto na stranici Rotten Tomatoes i našao se na vrhu IMDb liste najgorih božićnih filmova svih vremena. Tri nedjelje nakon izlaska postao je i najniže ocijenjeni film na IMDb listi 100 najgorih filmova. Glavni glumac Kirk Cameron tada je loše ocjene pripisao, kako je naveo, "hejterima i ateistima", prenosi Daily Express.

Radnja filma i glumačka postava

Pored Camerona, u filmu glumi i Darren Doane, koji je takođe režirao film. Radnja prati Kirka koji pokušava da ubijedi svog šuraka Cristijana da Božić ima duboko hrišćansko značenje. Veći dio filma odvija se tokom božićne zabave i u automobilu, gdje se vodi rasprava o komercijalnim i vjerskim aspektima praznika, uključujući božićno drvce, poklone i Deda Mraza.

Saving Christmas Official Trailer 1 (2014) - Kirk Cameron Movie HD
Izvor: YouTube

Film se završava kada se Cristijan vraća na božićnu zabavu i pridružuje slavlju. Iako tematika filma fokusirana na raspravu o pravom značenju Božića može djelovati interesantno, film nije postigao uspijeh niti status božićnog klasika poput filma "Sam u kući", a prijem kod publike i kritike ostao je izrazito negativan.

Tagovi

film Božić

