Na njoj 10 miliona dolara, a blam neprocjenjiv: Pogledajte bizarnu scenu s dodjele nagrada, svi pričaju o Maraji Keri

Pjevačica Maraja Keri osvojila je prestižno priznanje na sinoć održanoj dodjeli MTV VMA nagrada

Izvor: TMZ screenshot

Sinoć je održana dodjela MTV VMA nagrada na kojoj je najvažnija nagrada večeri, Video Vanguard nagrada, otišla u ruke legendarne Maraje Keri.

Maraja se nije pojavila na crvenom tepihu poput ostalih koleginica, ali je stala na binu u zlatnom trikou s nakitom vrijednim 10 miliona dolara.

Petostruka dobitnica Gremija nosila je ogrlicu sa dijamantom i odgovarajuće viseće minđuše brenda Levuma, koje zajedno vrijede 10 miliona dolara, piše Page Six.

Izvor: YouTube/MTV

Kerijeva je nosila i nekoliko dijamantskih narukvica, uključujući narukvicu od 72,15 karata brenda "Etho Maria", a dan nakon što je pjevala s milionima na bini, svi pričaju o jednom trenutku s nastupa.

Maraja je u jednom trenutku trebalo da "ošamari" plesačicu koja je glumila Bjanku iz njenog spota za pjesmu "Heartbreaker", ali je samo bezuspješno "mahala po vazduhu".

Izvor: YouTube/MTV

Pogledajte cijeli nastup Maraje Keri na dodeli MTV nagrada, ali i trenutak o kojem svi pričaju:

Maraja Keri nastup na MTV nagradama Izvor: Youtube / MTV

