Na njoj 10 miliona dolara, a blam neprocjenjiv: Pogledajte bizarnu scenu s dodjele nagrada, svi pričaju o Maraji Keri

Pjevačica Maraja Keri osvojila je prestižno priznanje na sinoć održanoj dodjeli MTV VMA nagrada
Sinoć je održana dodjela MTV VMA nagrada na kojoj je najvažnija nagrada večeri, Video Vanguard nagrada, otišla u ruke legendarne Maraje Keri.
Maraja se nije pojavila na crvenom tepihu poput ostalih koleginica, ali je stala na binu u zlatnom trikou s nakitom vrijednim 10 miliona dolara.
Petostruka dobitnica Gremija nosila je ogrlicu sa dijamantom i odgovarajuće viseće minđuše brenda Levuma, koje zajedno vrijede 10 miliona dolara, piše Page Six.Izvor: YouTube/MTV
Kerijeva je nosila i nekoliko dijamantskih narukvica, uključujući narukvicu od 72,15 karata brenda "Etho Maria", a dan nakon što je pjevala s milionima na bini, svi pričaju o jednom trenutku s nastupa.
Maraja je u jednom trenutku trebalo da "ošamari" plesačicu koja je glumila Bjanku iz njenog spota za pjesmu "Heartbreaker", ali je samo bezuspješno "mahala po vazduhu".Izvor: YouTube/MTV
Pogledajte cijeli nastup Maraje Keri na dodeli MTV nagrada, ali i trenutak o kojem svi pričaju:
