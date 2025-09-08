logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na njoj 10 miliona dolara, a blam neprocjenjiv: Pogledajte bizarnu scenu s dodjele nagrada, svi pričaju o Maraji Keri

Na njoj 10 miliona dolara, a blam neprocjenjiv: Pogledajte bizarnu scenu s dodjele nagrada, svi pričaju o Maraji Keri

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Maraja Keri osvojila je prestižno priznanje na sinoć održanoj dodjeli MTV VMA nagrada

Na njoj 10 miliona dolara, a blam neprocjenjiv: Pogledajte bizarnu scenu s dodjele nagrada, svi prič Izvor: TMZ screenshot

Sinoć je održana dodjela MTV VMA nagrada na kojoj je najvažnija nagrada večeri, Video Vanguard nagrada, otišla u ruke legendarne Maraje Keri.

Maraja se nije pojavila na crvenom tepihu poput ostalih koleginica, ali je stala na binu u zlatnom trikou s nakitom vrijednim 10 miliona dolara.

Petostruka dobitnica Gremija nosila je ogrlicu sa dijamantom  i odgovarajuće viseće minđuše brenda Levuma, koje zajedno vrijede 10 miliona dolara, piše Page Six.

Izvor: YouTube/MTV

Kerijeva je nosila i nekoliko dijamantskih narukvica, uključujući narukvicu od 72,15 karata brenda "Etho Maria", a dan nakon što je pjevala s milionima na bini, svi pričaju o jednom trenutku s nastupa.

Maraja je u jednom trenutku trebalo da "ošamari" plesačicu koja je glumila Bjanku iz njenog spota za pjesmu "Heartbreaker", ali je samo bezuspješno "mahala po vazduhu".

Izvor: YouTube/MTV

Pogledajte cijeli nastup Maraje Keri na dodeli MTV  nagrada, ali i trenutak o kojem svi pričaju:

Maraja Keri nastup na MTV nagradama
Izvor: Youtube / MTV

Možda će vas zanimati

.

Tagovi

maraja keri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ