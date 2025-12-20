logo
Ovaj film je nadmašio hitove "Umri muški" i "Sam u kući": Ne možete ni da naslutite o kom klasiku je riječ

Ovaj film je nadmašio hitove "Umri muški" i "Sam u kući": Ne možete ni da naslutite o kom klasiku je riječ

Autor Đorđe Milošević
0

Kritičari i publika ističu snažnu narativnu strukturu, glumačke izvedbe i dijaloge zbog kojih film "It's a Wonderful Life" i danas djeluje svježe uprkos trajanju od 2 sata i 10 minuta.

Ovaj božićni film je nadmašio hitove Izvor: Youtube/Printscreen/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Na vrhu IMDb-ove liste 100 najboljih božićnih filmova svih vremena nalazi se crno-beli klasik "It's a Wonderful Life" reditelja Frenka Kapre, sa ocjenom 8,6, zasnovanom na više od 543.000 recenzija. Film iz 1946. godine ostavio je iza sebe popularne praznične naslove poput "Sam u kući" i "Umri muški". Riječ je o američkoj fantastičnoj drami koja je tokom decenija stekla status jednog od najcjenjenijih božićnih filmova svih vremena.

Radnja prati Džordža Bejlija, koga tumači Džejms Stjuart, dobrodušnog bankara koji neprestano žrtvuje sopstvene snove kako bi pomogao zajednici u izmišljenom gradu Bedford Fols. Iako sanja o putovanjima i drugačijem životu, Džordž ostaje vezan za porodičnu štedno-kreditnu zadrugu, pokušavajući da spriječi da je preuzme moćni i beskrupulozni poslovni čovjek gospodin Poter, koga glumi Lajonel Barimor. U filmu značajnu ulogu ima i Dona Rid.

It's a Wonderful Life (1946) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers
Izvor: YouTube

Na Badnje veče dolazi do prekretnice kada Džordžov ujak Bili izgubi 8.000 dolara, čime zadruga dolazi na ivicu propasti, a Džordž se suočava s mogućnošću zatvorske kazne. Slomljen i očajan, počinje da vjeruje da bi svima bilo bolje bez njega i razmišlja o samoubistvu. U tom trenutku pojavljuje se njegov anđeo čuvar Klarens, koji mu pokazuje kako bi svijet izgledao da se Džordž nikada nije rodio.

Bezvremenski filmski klasik i decenijama kasnije

Film se često poredi sa Dikensovom "Božićnom pričom", naročito kroz motiv susreta sa natprirodnim bićem koje glavnom junaku otkriva posljedice njegovog postojanja. Poznato je i da je "It's a Wonderful Life" inspirisan kratkom pričom Filipa Van Dorena Sterna „Najveći dar“, koja takođe crpi elemente iz tog književnog klasika.

Kritičari i publika posebno ističu snažnu narativnu strukturu, glumačke izvedbe i upečatljive dijaloge, zbog kojih film i danas djeluje svježe, uprkos trajanju od dva sata i deset minuta.

Završnica filma ostala je upamćena po emotivnoj sceni u kojoj se stanovnici Bedford Folsa okupljaju kako bi pomogli Džordžu. Kulminacija dolazi u trenutku kada njegov brat Hari nazdravlja riječima:

"Nazdravimo mom velikom bratu Džordžu: najbogatijem čovjeku u gradu.“

Upravo zbog snažno naglašenih tema zajedništva, žrtve, porodice i samopoštovanja, "It's a Wonderful Life" se i decenijama nakon premijere smatra istinskim bezvremenskim filmskim klasikom i jednim od najvažnijih božićnih filmova svih vremena.

