Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Cetinjska policija uhapsila je ruskog državljanina V.Z, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu, zbog sumnje da je bio u vanbračnoj zajednici sa maloljetnom ruskom državljankom A.M.

Kako su pojasnili, on je uhapšen zbog krivičnog djela vanbračna zajednica sa maloljetnikom, krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i krivičnog djela otmica, na štetu ruske državljanke A.M.

Nakon saslušanja pred cetinjskim tužilaštvom, određeno mu je zadržavanje do 72 sata.