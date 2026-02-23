Majka troje djece, koja je nestala 2001. godine nakon što je otišla u božićnu kupovinu i za sobom ostavila porodicu u neizvijesnosti, pronađena je živa posle 24 godine u Sjevernoj Karolini. Iako je locirana živa i zdrava, odbila je da otkrije gdje je bila sve te godine.

Izvor: Youtube/FOX8 WGHP

Majka troje djece koja je nestala pre 24 godine pronađena je živa u Sjevernoj Karolini. Ispostavilo se da je vodila dvostruki život, a njena porodica ostala je šokirana kada je saznala da je živa.

Mišel Handli Smit nestala je u decembru 2001. godine, kada je imala 38 godina, nakon što je iz svog doma u Idenu otišla u božićnu kupovinu, ostavivši za sobom troje djece uzrasta 19, 14 i sedam godina.

Izvor: Youtube/FOX8 WGHP

Pronađena posle 24 godine

Posle više od dvije decenije potrage, kancelarija šerifa okruga Rokingem saopštila je da je Smit pronađena prošlog petka, "živa i zdrava". U njenu potragu bile su uključene brojne agencije, uključujući i FBI. Istražitelji su 19. februara dobili nove informacije o slučaju i stupili su u kontakt s njom sledećeg dana.

Međutim, porodica možda neće dobiti sve odgovore jer je Smit, kako je saopšteno iz kancelarije šerifa, zatražila da se njena lokacija ne otkriva.

"Nismo znali da li da žalimo ili da čekamo"

"Dođe mi da izađem i vičem živa je, živa je. Godinama nismo znali da li da žalimo za njom ili da je čekamo, izjavila je njena rođaka Barbara Berd i dodala:

"Moje najveće pitanje za nju je: ‘Šta se dogodilo tog decembra? Šta te je natjeralo da odeš? Šta se desilo?", rekla je ona.

Berd je dodala da poštuje njenu odluku.

"Razumijem i poštujem njenu želju da joj se niko od nas ne javlja. Nisam ljuta... Najveći odgovor koji sam dobila jeste da je živa. U ovom trenutku ništa drugo nije važno", zaključila je ona.

Izvor: Youtube/FOX8 WGHP

Dirljiva objava ćerke

Nakon što je saznala da joj je majka pronađena, njena ćerka Amanda oglasila se dugom objavom na Fejsbuku.

"Što se tiče mojih osjećanja prema mami... presrećna sam, ljuta sam, slomljena sam, potpuno sam van sebe. Hoću li ikada više imati odnos s njom? Iskreno, ne znam odgovor na to pitanje. Prva reakcija mi je bila ‘naravno da da’, ali onda se sjetim sve boli... Ali opet, i moja mama je samo čovek, kao i svi mi", napisala je i dodala:

"Dok je mama bila dio mog života, dala mi je ljubav i stvorila vezu koja se nikada ne zaboravlja. Naravno, bilo je majka-ćerka svađa, ali sada se sjećam samo naših osmjeha, srećnih trenutaka i ljubavi koju sam osjećala".

Nastavila je poređenjem sa ocem.

"Moj tata je u mom životu oduvijek, on mi pruža ljubav i imamo odnos koji nikada neću zaboraviti. Bilo je i tu otac-ćerka svađa, ali pamtim samo osmjehe, ljubav koju osjećam i povezanost koju delimo. I moj tata i moja mama zaslužuju da se njihovi izbori i osjećanja poštuju", zaključila je.

Izvor: Youtube/FOX8 WGHP

Godine neizvijesnosti

Nestanak Mišel Handli Smit godinama je proganjao njenu porodicu, ostavljajući ih s brojnim neodgovorenim pitanjima. Na Fejsbuk stranici "Bring Mišel Handli Smit Houm", posvećenoj potrazi za njom, navodilo se da se na dan nestanka vozila u svom tamnozelenom kombiju iz 1995. godine, koji nikada nije pronađen.

"Mišel nikada ne bi svojevoljno napustila djecu. Očajnički tražimo odgovore", stajalo je na stranici, uz napomenu da "prave istrage o njenom nestanku nije bilo", prenosi Index. Stranica će sada biti prenamijenjena za pomoć u drugim slučajevima nestalih osoba.

Amanda je 2024. godine na Fejsbuku napisala potresnu objavu.

"Ne znam šta se tačno dogodilo. Do dana današnjeg nisam sigurna da li si još na Zemlji ili si umrla. Znam samo da si ostavila prazninu u srcima ljudi. Plačem i žalim za vezom koja više nikada neće biti... Volim te i nedostaješ mi, svaki dan. Ljuta sam zbog boli, ali najviše sam ljuta što su moj brat i sestra morali da osjećaju tu patnju. Da te pronađem živu, da saznam da si samo pobjegla od svega... sigurna sam da bih te i dalje jednako voljela", napisala je tada.