Na početku ročišta sudija Vesna Kovačević je saopštila da se u posebnoj prostoriji suda nalazi Milan Kankaraš koji u ovom postupku ima status svjedoka a u drugom predmetu status zaštićenog svjedoka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je u postupku povodom ubistva Šćepana Roganovića pod posebnim mjerama počelo saslušanje Milana Kankaraša koji u ovom predmetu ima status običnog svjedoka.

Na početku ročišta sudija Vesna Kovačević je saopštila da se u posebnoj prostoriji suda nalazi Milan Kankaraš koji u ovom postupku ima status svjedoka a u drugom predmetu status zaštićenog svjedoka, prenosi Dan.

Specijalni tužilac Siniša Milić predložio je sudu da se u ovom postupku, u kojem Kankaraš ima status svjedoka, on sasluša pod mjerama koje se određuju zaštićenom svjedoku jer je on lice koje je po drugom predmetu u programu zaštite svjedoka.

Sa tim je bila saglasna i advokatica Maja Turković, pravna zastupnica oštećene porodice Roganović. Ona je istakla da bi sve suprotno od toga neopravdano ugrozilo bezbjednost Kankaraša.

Međutim advokati iz redova odbrane su bili složni u stavu da Kankaraš treba da se sasluša kao običan svjedok. Oni su naglasili da se i u optužnici od 15. oktobra 2020. Kankarašu navodi status svjedoka a ne zaštićenog svjedoka.

"Ja se protivim predlogu tužioca da se svjedok sasluša pod posebnim mjerama. A to zato što u ovom predmetu ovaj svjedok ima status kao i svi ostali svjedoci. On je svjedok saradnik u drugom predmetu u kome su mu i određene posebne mjere, gdje se i nalazi u predmetu zaštite svjedoka. Na ovaj način samo bi iz tog drugog predmeta prebacili taj status u ovaj. Što cijenim da je zabranjeno. Predlažem da se svjedok Kankaraš dovede ovdje" naglasio je advokat Ognjen Radić.

Advokat Radić je dodao da ničim tokom ovog postupka nije utvrđeno da se u ondosu na svjedoka Kankaraša postoje bezbjednosni razlozi.

On je naveo da upravo iz medija se moglo čuti, a iz postupka koji se vodi pred ovim sudom, da su policajci pisali da su oteli i mučili Kankaraša. Dodao je da je to iz postupka koji se vodi protiv Lazovića, Milovića i drugih.

"Tako možemo zaključiti da Kankaraša treba da zaštitimo i od policije" dodao je advokat Radić.

Sudsko vijeće kojim predsjedava sudija Vesna Kovačević je uvažilo predlog tužioca a odbilo predlog advokata iz redova odbrane.

Zatim se na tv ekranima u Velikoj sudnici Višeg suda Podgorica, putem video linka uz "blurovanje" uključio Milan Kankaraš. Na ekranu se nije mogao vidjeti njegov lik, piše Dan.

Sudsko vijeće je zatim otišlo do prostorije suda u kojoj se nalazio Kankaraš i na osnovu uvida u pasoš utvrdilo identitet Milana Kankaraša.

Nakon što se tročlano sudsko vijeće vratilo u sudnicu sudija Vesna Kovačević je upitala Knakaraša da li želi da se javnost isključi sa današnjeg ročišta. Kankaraš je odgovorio da da. Nakon čega su novinari morali da napuste sudnicu.

Podsjećamo. optužnicom za ubistvo Šćepana Roganovića obuhvaćeni su: Igor Vukotić, Mili Bajramović, Krsto Vujić, Marko Radović, Igor Glavaš, Miloš Komar, Slavko Radulović, Miloš Gvozdenović i Dino Ibrahimović. Vukotiću, Bajramoviću i Vujiću se sudi u odsustvu jer se nalaze u bjekstvu.