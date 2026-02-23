Lana ljubavnika našla u krevetu sa ćerkom od 14, a onda ga ubila: Pravu istinu krio dečak koji je brisao otiske s noža

Glumica Lana Tarner bila je jedna od najlepših žena starog Holivuda, a njen život obeležilo je i svirepo ubistvo ljubavnika za koje nikada nije odgovarala.

Izvor: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Lana Turner bila je jedna od najsjajnijih zvezda zlatnog doba Holivuda, ali je ujedno bila glumica sa jednom od najdramatičnijih životnih priča, intrigantnijom od filmova u kojima je igrala.

Otkrivena je sasvim slučajno kao tinejdžerka, i brzo je postala zaštitno lice studija MGM, a publiku je osvajala kombinacijom krhkosti, senzualnosti i snažnih ženskih likova koje je tumačila na velikom platnu. Mnogi je pamte po kultnim naslovima kao što su "Gradić Pejton", "Dr Džekil i mr Hajd", "Poštar uvek zvoni dva puta", i mnogim drugim, a dobitnica je i Oskara.

Izvor: THA / Alamy / Profimedia

No, u isti mah, u javnosti se često pisalo i o njenom burnom ljubavnom životu, što ne čudi s obzirom da se udavala sedam puta. Posebno je privlačila pažnju vezom sa mafijašem Džonijem Stompanatom.

Pisalo se da je Stompanato bio nasilan prema Lani, kao i da pored njega nije bila srećna, a kraj njihove romanse usledio je 4. aprila 1958. godine, i to njegovim ubistvom za koje je optužena tada četrnaestogodišnja ćerka Tarnerove, Šeril Krejn.

Naime, ubistvo se dogodilo u glumičinoj vili na Beverli Hilsu, a njih dve su tada ispričale kako je Džoni nemilosrdno tukao glumicu, te da je Šeril dohvatila nož i izbola ga kako bi odbranila majku.

Presuđeno je da je to bilo "opravdano ubistvo", a mafijaševa porodica tražila je od Tarnerove odštetu u iznosu od 750.000 dolara. Ipak, pristali su na dogovor i naknadu od 20.000 dolara. Šeril Krejn kasnije je izdala i autobiografiju u kojoj je otvoreno govorila o ovome, kao i o tome da je u maloletničkom zatvoru provela kratko vreme, nakon čega je ponovo bila pod starateljstvom majke.

Međutim, uprkos svemu, konstantno su se pojavljivale tvrdnje da je upravo Lana Tarner ubila svog partnera, a istoričar filma Darvin Porter jednom prilikom je prikupio i dokaze koji idu u prilog tim tvrdnjama. Naime, Porter je naglasio kako bi trebalo da glumica bude glavna osumnjičena, te da je ubila Stompanata kada ga je zatekla u krevetu sa svojom ćerkom.

"Ja sam bio taj koji je brisao otiske s noža u Laninom kupatilu. Bio sam nestašan dečko koji je uradio nešto što nije trebalo“, navodno je ispričao detektiv koji je učestvovao u istrazi.

Portrer je ispričao da su mu neki od Laninih najbližih prijatelja otkrili da im je glumica priznala da je ona počinila ubistvo Stompanata, kao i da je njen advokat Džeri Gisler tvrdio da je on predložio Lani da njena ćerka preuzme krivicu.

"Pronašla ih je zajedno u krevetu. Otišla je po nož u kuhinju i zabila ga Džoniju u stomak", istakao je istoričar filma za strane medije. Ove tvrdnje će gotovo izvesno ostati samo nagađanja, budući da je glumica preminula 29. juna 1995. godine.