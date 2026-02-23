Lana ljubavnika našla u krevetu sa ćerkom od 14, a onda ga ubila: Pravu istinu krio dečak koji je brisao otiske s noža

Glumica Lana Tarner bila je jedna od najlepših žena starog Holivuda, a njen život obeležilo je i svirepo ubistvo ljubavnika za koje nikada nije odgovarala.
Lana Turner bila je jedna od najsjajnijih zvezda zlatnog doba Holivuda, ali je ujedno bila glumica sa jednom od najdramatičnijih životnih priča, intrigantnijom od filmova u kojima je igrala.
Otkrivena je sasvim slučajno kao tinejdžerka, i brzo je postala zaštitno lice studija MGM, a publiku je osvajala kombinacijom krhkosti, senzualnosti i snažnih ženskih likova koje je tumačila na velikom platnu. Mnogi je pamte po kultnim naslovima kao što su "Gradić Pejton", "Dr Džekil i mr Hajd", "Poštar uvek zvoni dva puta", i mnogim drugim, a dobitnica je i Oskara.Izvor: THA / Alamy / Profimedia
No, u isti mah, u javnosti se često pisalo i o njenom burnom ljubavnom životu, što ne čudi s obzirom da se udavala sedam puta. Posebno je privlačila pažnju vezom sa mafijašem Džonijem Stompanatom.
Pisalo se da je Stompanato bio nasilan prema Lani, kao i da pored njega nije bila srećna, a kraj njihove romanse usledio je 4. aprila 1958. godine, i to njegovim ubistvom za koje je optužena tada četrnaestogodišnja ćerka Tarnerove, Šeril Krejn.
Naime, ubistvo se dogodilo u glumičinoj vili na Beverli Hilsu, a njih dve su tada ispričale kako je Džoni nemilosrdno tukao glumicu, te da je Šeril dohvatila nož i izbola ga kako bi odbranila majku.
Presuđeno je da je to bilo "opravdano ubistvo", a mafijaševa porodica tražila je od Tarnerove odštetu u iznosu od 750.000 dolara. Ipak, pristali su na dogovor i naknadu od 20.000 dolara. Šeril Krejn kasnije je izdala i autobiografiju u kojoj je otvoreno govorila o ovome, kao i o tome da je u maloletničkom zatvoru provela kratko vreme, nakon čega je ponovo bila pod starateljstvom majke.
Međutim, uprkos svemu, konstantno su se pojavljivale tvrdnje da je upravo Lana Tarner ubila svog partnera, a istoričar filma Darvin Porter jednom prilikom je prikupio i dokaze koji idu u prilog tim tvrdnjama. Naime, Porter je naglasio kako bi trebalo da glumica bude glavna osumnjičena, te da je ubila Stompanata kada ga je zatekla u krevetu sa svojom ćerkom.
"Ja sam bio taj koji je brisao otiske s noža u Laninom kupatilu. Bio sam nestašan dečko koji je uradio nešto što nije trebalo“, navodno je ispričao detektiv koji je učestvovao u istrazi.
Portrer je ispričao da su mu neki od Laninih najbližih prijatelja otkrili da im je glumica priznala da je ona počinila ubistvo Stompanata, kao i da je njen advokat Džeri Gisler tvrdio da je on predložio Lani da njena ćerka preuzme krivicu.
"Pronašla ih je zajedno u krevetu. Otišla je po nož u kuhinju i zabila ga Džoniju u stomak", istakao je istoričar filma za strane medije. Ove tvrdnje će gotovo izvesno ostati samo nagađanja, budući da je glumica preminula 29. juna 1995. godine.