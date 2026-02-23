Prvo oglašavanje Vesne Đogani o razvodu: Otkrila da li je izbacila Đoleta iz kuće i šta su im juče vikali u avionu

Vesna Đogani rešila da se oglasi nakon jednodnevne drame tokom koje su mediji preneli da se razvode

Izvor: MONDO

U domaćim medijima odjeknula je vest kako se Vesna Đogani i Đole Đogani razvode nakon 20 godina braka. Vesna Đogani je sada rešila da se oglasi i otkrije, između ostalog, i da li je muža izbacila iz stana.

- Šta da vam kažem, nije istina da sam ga izbacila iz stana. Meni to nije vredno komentarisanja. Živim i radim sa Đoletom 20 godina. Juče nas pozdravljao ceo avion. Rekli su nam: "Lepo slavite razvod" - rekla je Vesna i dodala:

- Ja znam da smo Đole i ja javne ličnosti. E, sad da li je meni mir u kući, da li je meni lepo kod kuće to je sve život i nisu sve stvari za javnost. Ja sam transparentna, ne volim kada se neko svađa, raspravlja, rastaje, jeste to sastavni deo života. Ne znam odakle ideja. Nema trzavica, jako smo u poslu, u velikim smo obavezama.



(Blic, MONDO)