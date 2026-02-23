Za šta vi koristite plastične kese? Hit snimak osvanuo na mrežama, ovaj mališan topi srca (Video)

Dosadni, kućni poslovi mogu biti i zabavni - uz pravog pomoćnika
Koliko puta vam se desilo da preko čistog, tek prebrisanog patosa, protrči vaš kućni ljubimac? Oni ne mare za vrijeme i trud koji ste utrošili da bi vi učinili da vam kuća blista, već samo za vas.
Ove stvari se uglavnom rješavaju tako što sklonite ljubimca u drugu sobu dok obavljate naporne i ponekad dosadne "radove", ali postoji još jedan način.
Na Tiktoku je osvanuo video u kojem vam, isprva, ništa neće biti jasno. Žena džogerom briše patos, a dok vi gledate u njene poteze i briskanje napred-nazad, primetićete da se na zidu pored nje nešto migolji.
Najslađi mališan je želio da bude uz gazdaricu, pa je ona našla rješenje - svog jazavičara je ubacila u plastičnu kesu, kako bi bio uz nju i ne bi ništa propustio.
Pogledajte tu sreću:
@melisse_g22Obligée d’immobiliser la responsable du désordre#teckel#dogsoftiktok#dachshund#teckelpuppy#dachshundpuppy♬ Perro Salchicha - Chima Chiodi