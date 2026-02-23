logo
Trudna Dea Đurđević otkrila pol bebe: Voditeljka se udala u strogoj tajnosti, a sada progovorila o svemu

Trudna Dea Đurđević otkrila pol bebe: Voditeljka se udala u strogoj tajnosti, a sada progovorila o svemu

Autor Jelena Sitarica
0

Dea Đurđević, voditeljka Televizije Pink, udala se za svog partnera Lazara u intimnoj ceremoniji, a sada je otkriven i pol bebe koju čekaju.

Dea sa suprugom Izvor: Instagram printscreen

Voditeljka jutarnjeg programa Televizija Pink, Dea Đurđević, juče je izgovorila sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Lazaru. Nakon što je krajem prošle godine obradovala javnost vestima da je trudna, Dea je sada svoju ljubav ozvaničila brakom.

Voditeljka se sada oglasila i progovorila o venčanju, ali je ujedno otkrila i pol bebe

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli, mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju. Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima - rekla je Dea i tom prilikom u razgovoru za Pink otkrila da nosi devojčicu.

Izvor: Instagram printscreen

Podsetimo, voditeljka i njen suprug Lazar poznaju se preko deceniju i po, a prvi put su bili zaljubljeni u srednjoj školi. U međuvremenu su im se putevi odveli na različite strane, te su izgubili kontakt, sve dok se ponovo nisu sreli nakon 15 godina, nakon što je Dea okončala vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem.

Podsetite se kako su nekada izgledali kao par:

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.

(Blic.rs/MONDO)

Tagovi

Dea Đurđević trudnoća

