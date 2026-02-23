Petar Ćiraković iz Nikšića osuđen je 17. aprila 2025. godine u Višem sudu u Podgorici na 40 godina zatvora zbog svirepog ubistva i iz koristoljublja Slobodana Barovića, 2023. godine u Nikšiću.

Apelacioni sud Crne Gore odbio je žalbu branioca Petra Ćirakovića i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom je optuženi oglašen krivim za teško ubistvo i osuđen na maksimalnu kaznu dugotrajnog zatvora od 40 godina.

“Prvostepenom presudom utvrđeno je da je Ćiraković na svirep način i iz koristoljublja lišio života S.B., nanoseći mu 25 ubodnih rana nožem i šest udaraca metalnom šipkom u predjelu glave, nakon čega je ušao u kuću oštećenog i ukrao 710 evra, dva ručna sata, zlatni prsten, tri mobilna telefona i dve bankovne kartice. Apelacioni sud je ocijenio da su navodi žalbe neosnovani i da se zasnivaju samo na neslaganju sa činjeničnim i pravnim zaključcima prvostepenog suda, koji su pravilno utvrdili dokaze i okolnosti krivičnog djela”, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Ćiraković (42) je proveo u zatvoru 18 i po godina prije nego je 24. juna 2023. ubio sugrađanina Barovića (81), kog je i opljačkao.

Osuđivan je i zbog pokušaja ubistva, na desetine krađa, razbojništava, prevara…