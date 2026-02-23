logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Proglašena najbolja plaža u Evropi za 2026: Kristalno čista voda sa ocenama iznad proseka

Proglašena najbolja plaža u Evropi za 2026: Kristalno čista voda sa ocenama iznad proseka

Autor Tamara Veličković
0

Ima pesak boje šećerne vune, kristalno čistu vodu i najviše "iznad očekivanja" ocena nego bilo koja druga plaža.

Proglašena najbolja plaža u Evropi za 2026: Kristalno čista voda sa ocenama iznad proseka Izvor: MONDO

Od vetrovitih obala Irske do rajskih zlatnih plaža južne Španije, evropske plaže nude ogroman izbor i raznovrsnost. Ipak, jedna destinacija dosledno zauzima vrh liste najlepših plaža u Evropi. Zahvaljujući stalnom broju Tripadvisor ocena, proglašena je ovogodišnjim pobednikom Travellers' Choice nagrade.

To je Elafonisi na Kritu.

Smeštena u jugozapadnom delu ostrva, ova plaža je poznata po svom bajkovitom izgledu, gde tirkizno more zapljuskuje prostrane obale sa peskom nežno ružičaste boje. Fenomen je izazvan zdrobljenim školjkama i taloženjem crveno pigmentisanih mikroorganizama sa koralnih grebena, koje plima nosi i meša sa belim peskom.

Preporučujemo posetu van špica sezone, jer se glas o lepoti ove plaže već raširio.

Elafonisi je zapravo 2025. godine proglašena najboljom plažom ne samo u Evropi, već i u svetu.

10 najboljih plaža u Evropi, prema Tripadvisor-u:

  1. Elafonisi, Krit, Grčka
  2. Balos Laguna, Krit, Grčka
  3. Praia da Falésia, Olhos de Água, Portugal
  4. La Pelosa, Sardinija, Italija
  5. Falassarna, Krit, Grčka
  6. Platja De Muro, Majorka, Španija
  7. Paleokastritsa, Krf, Grčka
  8. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italija
  9. Playa de Maspalomas, Gran Kanarija, Španija
  10. Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Francuska

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

plaža Elafonisi najljepša plaža

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ