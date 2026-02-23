Proglašena najbolja plaža u Evropi za 2026: Kristalno čista voda sa ocenama iznad proseka

Ima pesak boje šećerne vune, kristalno čistu vodu i najviše "iznad očekivanja" ocena nego bilo koja druga plaža.

Od vetrovitih obala Irske do rajskih zlatnih plaža južne Španije, evropske plaže nude ogroman izbor i raznovrsnost. Ipak, jedna destinacija dosledno zauzima vrh liste najlepših plaža u Evropi. Zahvaljujući stalnom broju Tripadvisor ocena, proglašena je ovogodišnjim pobednikom Travellers' Choice nagrade.

To je Elafonisi na Kritu.

Smeštena u jugozapadnom delu ostrva, ova plaža je poznata po svom bajkovitom izgledu, gde tirkizno more zapljuskuje prostrane obale sa peskom nežno ružičaste boje. Fenomen je izazvan zdrobljenim školjkama i taloženjem crveno pigmentisanih mikroorganizama sa koralnih grebena, koje plima nosi i meša sa belim peskom.

Preporučujemo posetu van špica sezone, jer se glas o lepoti ove plaže već raširio.

Elafonisi je zapravo 2025. godine proglašena najboljom plažom ne samo u Evropi, već i u svetu.

10 najboljih plaža u Evropi, prema Tripadvisor-u:

Elafonisi, Krit, Grčka Balos Laguna, Krit, Grčka Praia da Falésia, Olhos de Água, Portugal La Pelosa, Sardinija, Italija Falassarna, Krit, Grčka Platja De Muro, Majorka, Španija Paleokastritsa, Krf, Grčka Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italija Playa de Maspalomas, Gran Kanarija, Španija Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Francuska

