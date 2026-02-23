Američke i britanske obavještajne službe imale su detaljan uvid u planove Vladimira Putina za napad na Ukrajinu još mjesecima pre 24. februara 2022. godine.

Ruska invazija na Ukrajinu počela je 24. februara 2022. godine, a američke i britanske obavještajne službe su mjesecima bile svjesne da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema napad, piše Gardijan.

Oslanjajući se na više od 100 intervjua sa visokim obavještajnim zvaničnicima i drugim insajderima iz više zemalja, Šon Voker je napisao ekskluzivni izvještaj u kojem detaljno opisuje kako su SAD i Velika Britanija otkrile Putinove planove za invaziju i zašto ih je većina Evrope, uključujući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, odbacila.

Priča o obavještajnim podacima koji su stajali iza tih mjeseci, kako su Vašington i London dobili tako detaljan i tačan uvid u ratne planove Kremlja i zašto im obavještajne službe drugih zemalja nisu vjerovale, nikada nije u potpunosti ispričana.

To je priča o spektakularnom obavještajnom uspehu, ali i o jednom od nekoliko obavještajnih neuspeha. Prvo, tu je uspjeh CIA i MI6, koji su tačno predvidjeli scenario invazije, ali nisu uspjeli da precizno predvide ishod, pretpostavljajući da je brzo rusko preuzimanje bilo unaprijed zaključeno. Zatim, tu je i poraz evropskih službi, koje su odbijale da vjeruju da je rat velikih razmjera u Evropi moguć u 21. veku.

MI6

Evropski lideri i obavještajni zvaničnici sećali su se sumnjivog obavještajnog slučaja predstavljenog kao opravdanje za invaziju na Irak dvije decenije ranije i bili su oprezni u prihvatanju američkih informacija o onome što je izgledalo kao fantastično predviđanje.

Najvažnije je da je ukrajinska vlada bila potpuno nespremna za predstojeći napad, a predsjednik Volodimir Zelenski je mjesecima odbacivao sve hitnija američka upozorenja kao zastrašivanje i potiskivao zabrinutost u poslednjem trenutku među sopstvenom vojnom i obavještajnom elitom, koja je na kraju preduzela ograničene pokušaje da se pripremi za napad iza njegovih leđa.

Bernsov telefonski poziv

Bivši direktor CIA-e, Vilijam Berns, proputovao je pola svijeta da bi razgovarao sa Vladimirom Putinom, ali na kraju je morao da se zadovolji telefonskim pozivom. Bio je novembar 2021. godine, a američke obavještajne agencije su u nedeljama koje su prethodile tome primale signale da Putin možda planira invaziju na Ukrajinu. Tadašnji predsjednik SAD Džo Bajden poslao je Bernsa da upozori Putina da će ekonomske i političke posledice toga biti katastrofalne.

Petnaest godina ranije, kada je Berns bio ambasador SAD u Moskvi, Putin je bio relativno dostupan. U međuvremenu, moć ruskog lidera je koncentrisana, a njegova paranoja produbljena. Od pojave Kovida, malo ko je imao priliku da ga vidi. Putin se zaključao u svoju raskošnu rezidenciju na obali Crnog mora, saznali su Berns i njegova delegacija, a jedini način bio je da ga kontaktiraju je telefonom.

Sigurna linija bila je spremna u njegovoj kancelariji u zgradi predsjedničke administracije na Starom trgu u Moskvi, a Putinov poznati glas se čuo iz slušalice. Berns je iznio uvjerenje SAD da Rusija priprema invaziju na Ukrajinu, ali ga je Putin ignorisao i nastavio sa svojim argumentima.

Izvor: YouTube/printscreen/PBS NewsHour

Umjesto da porekne da se planira invazija, Putin je rekao da su ga njegove obavještajne agencije obavijestile da se američki ratni brod nalazi na horizontu u Crnom moru, opremljen raketama koje bi mogle da stignu do njegove lokacije za nekoliko minuta.

Razgovor, kao i tri žestoka sastanka licem u lice sa najvišim Putinovim bezbjednosnim zvaničnicima, djelovali su Bernsu izuzetno zloslutno. Napustio je Moskvu mnogo više zabrinut zbog mogućnosti rata nego što je bio prije putovanja i prenio je svoje instinkte predsjedniku.

"Bajden je često postavljao pitanja sa da/ne, a kada sam se vratio, pitao me je da li mislim da će Putin to učiniti", prisjetio se Berns, na šta je američki predsjednik odgovorio: "Da".

Tri i po mjeseca kasnije, Putin je naredio svojoj vojsci da uđe u Ukrajinu, što je najdramatičnije kršenje evropskog bezbjednosnog poretka od Drugog svjetskog rata.

Kada je Putin počeo sa planiranjem?

CIA je otkrila mnogo o Putinovim planovima za invaziju na Ukrajinu, ali u jedno nikada nisu bili sigurni: Kada je prvi put odlučio da ide do kraja? Kasnije, pretražujući dokaze poput detektiva na mjestu zločina, neki od analitičara agencije su odredili prvu polovinu 2020. kao najvjerovatniji trenutak.

Tokom tih mjeseci, Putin je usvojio ustavne amandmane kako bi osigurao da će ostati na vlasti i posle 2024. godine. Zatim, mesecima zatvoren u izolaciji tokom pandemije Kovida, gutao je knjige o ruskoj istoriji i razmišljao o svom mjestu u njoj.

Tokom ljeta, nasilno suzbijanje protestnog pokreta u susjednoj Bjelorusiji oslabilo je predsjednika Aleksandra Lukašenka i učinilo ga zavisnijim od Kremlja nego ikada ranije. Ovo je otvorilo mogućnost da se Lukašenko primora da dozvoli korišćenje bjeloruske teritorije kao odskočne daske za invaziju.

Otprilike u isto vrijeme, tim trovača FSB-a ubacio je nervni agens Novičok u donji veš Alekseja Navaljnog, jedine poznate opozicione političke ličnosti sa potencijalom da dobije masovnu podršku javnosti, nakon čega je upao u komu.

Izvor: ALEXANDER NEMENOV / AFP / Profimedia

U to vrijeme, sve je to izgledalo kao odvojeni događaji. Kasnije je počelo da izgleda kao da se Putin sprema za veliki ukrajinski manevar za koji je vjerovao da će učvrstiti njegovo mjesto u istoriji kao velikog ruskog lidera.

Nagovještaji ovog plana prvi put su se pojavili u proljeće 2021. godine, kada su ruske trupe počele da se gomilaju duž ukrajinskih granica i na okupiranom Krimu, navodno radi vježbi.

SAD su dobile obavještajne podatke koji ukazuju na to da bi Putin mogao da iskoristi svoj godišnji govor, zakazan za 21. april, da iznese argumente za vojnu akciju u Ukrajini. Kada je Bajden obaviješten o obavještajnim podacima nedelju dana prije govora, bio je toliko uznemiren da je direktno pozvao Putina, izrazivši svoju zabrinutost i pozvao ga da organizuje samit.

Kada je Putin održao govor, bio je mnogo manje ratoboran nego što se očekivalo, a dan kasnije ruska vojska je objavila da su njene vojne vježbe na granici završene. Ponuda za samit je, izgleda, uspješno otklonila pretnju, a kada su se dva lidera sastala u Ženevi u junu, Putin jedva da je pomenuo Ukrajinu.

Tek retrospektivno je postalo jasno zašto: Već se opredijelio za nediplomatsko rešenje.

Četiri nedelje nakon samita u Ženevi, Putin je objavio dugačak, sveobuhvatan esej o istoriji Ukrajine, koji seže čak do 9. vijeka, tvrdeći da je "pravi suverenitet Ukrajine moguć samo u partnerstvu sa Rusijom".

Izjava je izazvala negodovanje, ali su London i Vašington ubrzo bili ometeni haotičnim povlačenjem iz Avganistana.

Dizanje uzbune

U septembru su ruske trupe počele novo gomilanje duž ukrajinskih granica. U roku od mjesec dana, gomilanje je dostiglo masu koju je bilo teško ignorisati. Vašington je prikupio nove obavještajne podatke o ruskim planovima, detaljnije i daleko šokantnije nego u proljeće.

U to vrijeme, pretpostavljalo se da bi Rusija mogla pokušati formalnu aneksiju regiona Donbasa ili, u maksimalističkom scenariju, pokušati da izdvoji kopneni koridor kroz južnu Ukrajinu, povezujući Donbas sa okupiranim Krimom. Sada je izgledalo kao da Putin planira nešto veće. Želio je Kijev.

Mnogi u američkoj političkoj eliti bili su duboko skeptični, ali su obavještajni analitičari bili uznemireni onim što su videli. Kada se Berns vratio iz Moskve, zvona za uzbunu su zvonila još glasnije. Bez obzira na to da li su obaveštajni podaci bili tačni ili ne, rekao je Bajden, vreme je da se počne sa planiranjem.

Sredinom novembra, Bajden je poslao direktorku Nacionalne obaveštajne službe, Avril Hejns, u Brisel. Tamo je, na godišnjem sastanku šefova obaveštajnih službi NATO-a, ona iznela uverenje SAD da sada postoji realna mogućnost velike ruske invazije na Ukrajinu.

Ričard Mur, šef britanskog MI6, podržao ju je. Kao deo saveza za razmenu obaveštajnih podataka "Pet očiju", Britanija je videla većinu onoga što su SAD prikupile i imala je sopstvene obaveštajne kanale koji su ukazivali na mogućnost invazije.

Ali primarni odgovor u prostoriji bio je skepticizam. Neki su odmah odbacili ideju o invaziji. Drugi su izrazili strah da bi, ako NATO zauzme snažan stav kao odgovor, to moglo biti kontraproduktivno, stvarajući upravo onaj scenario zbog kojeg su SAD tvrdile da su zabrinute.

"Morali smo da se pobrinemo da ne učinimo ništa što bi im dalo izgovor za invaziju", rekao je Kris Ordvej, visoki zvaničnik koji radi za region u britanskom Ministarstvu odbrane.

Istovremeno, London i Vašington su verovali da je Rusiji potrebno još samo dva meseca da bude spremna za invaziju i želeli su da podignu uzbunu.

Bajden je naredio svom timu da podeli što više obaveštajnih podataka sa saveznicima kako bi im pomogao da razumeju zašto je Vašington toliko zabrinut. Takođe je predložio inicijativu za deklasifikaciju kako bi neke informacije bile javno dostupne. Ovo je moralo biti urađeno pažljivo, kako bi se izbeglo otkrivanje kako je Vašington došao do dokaza.

Tokom narednih nedelja, SAD su saveznicima, a često i široj javnosti, snizile nivo osetljivih obaveštajnih podataka nego ikada ranije.

"Dobijali bismo poverljive brifinge od Amerikanaca, a onda biste nekoliko sati kasnije pročitali potpuno iste informacije u Njujork tajmsu", rekao je jedan evropski zvaničnik.

Pogled iz Kijeva

Krajem oktobra, CIA i MI6 poslali su Kijevu memorandume u kojima su izneli svoje alarmantne nove obaveštajne procene. Sledeće nedelje, nakon što je Berns posetio Moskvu, dva američka zvaničnika na putovanju odvojila su se od delegacije i odletela u Kijev, gde su obavestili dva visoka ukrajinska zvaničnika o strahovima SAD i razgovorima direktora CIA u Moskvi.

"U osnovi smo rekli: Pratićemo vas. Videćete obaveštajne podatke. Ovo nije obično upozorenje, ovo je zaista ozbiljno. Verujte nam", rekao je Erik Grin, jedan od američkih zvaničnika. Ukrajinci su delovali skeptično.

Sredinom novembra, britanski ministar odbrane Ben Volas posetio je Kijev i rekao Zelenskom da London veruje da je ruska invazija sada pitanje "kada", a ne "ako". Pozvao je Zelenskog da počne da priprema zemlju za rat.

"Ne možeš toviti svinju na pijačni dan", rekao je Volas ukrajinskom predsedniku, prema izvoru upoznatom sa sastankom. Ukrajinski predsednik je izgleda pasivno slušao.

Zelenski je izabran 2019. godine na osnovu narativa o mirovnim pregovorima za okončanje sukoba koji je Rusija započela u istočnoj Ukrajini 2014. godine.

Ali više nije verovao da može postići dogovor sa Putinom, plašeći se da bi javno priznanje većeg rata izazvalo paniku u Ukrajini. Rekao je da bi to moglo dovesti do ekonomske i političke krize, urušavanja zemlje, a da Rusija ne mora da pošalje ijednog vojnika preko granice. Sumnjao je da je to sve vreme bio Putinov plan.

Sve više su ga iritirali Amerikanci i Britanci, koji su, uprkos privatnim upozorenjima, počeli javno da govore o pretnji invazije. U novembru je poslao jednog od svojih najviših bezbednosnih zvaničnika u tajnu misiju u evropsku prestonicu da putem obaveštajnih kanala prenese poruku političkim liderima: Strah od rata je bio lažan i sve se svodilo na Sjedinjene Države koje su pokušavale da izvrše pritisak na Rusiju.

Malo ko je u Ukrajini verovao da je invazija punih razmera verovatna, ali obaveštajne agencije zemlje primećivale su zabrinjavajuće znake povećanja ruske aktivnosti. Ivan Bakanov, šef SBU, podsetio je da su se ruske obaveštajne službe tradicionalno fokusirale na regrutovanje visokorangiranih ukrajinskih izvora, ali u godini pre invazije "napadali su sve", uključujući vozače i niže zvaničnike.

SBU je takođe pratila tajne sastanke između oficira ruskog FSB-a i ukrajinskih državnih službenika ili političara. Ovi sastanci su se često održavali u luksuznim hotelima u Turskoj ili Egiptu, gde su Ukrajinci putovali pod maskom turizma. Rusija se nadala da će ovi ljudi, motivisani ideologijom, egom ili novcem, delovati kao peta kolona unutar Ukrajine kada za to dođe vreme.

Međutim, u Kijevu je preovlađujuće mišljenje bilo da su američka upozorenja preuveličana. Ukrajina se bori protiv ruskih posredničkih snaga u Donbasu već osam godina, ali ideja o ratu punih razmera, sa raketnim napadima, tenkovskim kolonama i maršem na Kijev, delovala je nezamislivo.

Kako su London i Vašington bili tako sigurni?

Kasnije, kada se ispostavilo da su SAD i Velika Britanija sve vreme bile u pravu, mnogi su se pitali šta im je to omogućilo budite tako sigurni. Da li je postojala krtica u Putinovom užem krugu koja je prenosila ratne planove njegovim agentima CIA ili MI6?

"Često se predstavlja kao 'pronašli smo planove', ali definitivno nije bilo tako jednostavno", rekao je Hejns. Najočigledniji pokazatelj bio je delimično vidljiv na komercijalnim satelitskim snimcima: desetine hiljada ruskih vojnika se kreću ka položajima blizu ukrajinske granice.

Vojne komunikacije su takođe presretnute. Nijedna od njih nije pominjala invaziju, ali su ponekad uključivale akcije koje ne bi imale mnogo smisla da invazija nije u pripremi. Bilo je i drugih informacija iz različitih izvora koje su ukazivale u istom pravcu: proruske grupe koje rade na pripremama u Ukrajini kako bi podržale vojnu akciju i uspostavile program za povećanje redova rezervista unutar Rusije.

Dva izvora su takođe ukazala na presretnute razgovore Glavne operativne uprave ruske vojske kao verovatni izvor informacija o invaziji. Pripreme bi mogle takođe se mogu videti i u drugim delovima vojske i obaveštajnih službi, čak i ako ljudi koji su ih sprovodili nisu znali krajnji cilj.

"Većina ljudi u Rusiji nije znala za plan. Ali da bi to bilo moguće, moralo se dogoditi dovoljno stvari da je bilo veoma teško sakriti", rekao je jedan američki zvaničnik.

Moguće je da su CIA ili MI6 regrutovali super-krticu koja radi direktno pored ruskog predsednika, ali čini se verovatnijim da su ljudski izvori u Rusiji pružili potkrepljujuće dokaze, a ne ključne detalje. Veliki deo ključnih obaveštajnih podataka mogao bi poticati iz satelitskih snimaka ili presretanja koje su prikupili NSA i GCHQ, američka i britanska obaveštajna agencija.