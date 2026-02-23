Policiji u Nikšiću je 20. februara prijavljeno da se u tom gradu dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je M.B. (37) iz Šavnika automobilom udario pješaka, žensku osobu, koja je zadobila teške tjelesne povrede, a on je potom pobjegao sa lica mjesta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Preduzimajući niz aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju rasvjetljavanja ovoga događaja policija je došla do sumnje da je vozilo koje je učestovalo u saobraćajnoj nezgodi teretno motorno vozilo marke „Mercedes“ šavničkih registarskih oznaka kojim je u trenutku nezgode upravljao M.B. (37) iz Šavnika, nastanjen u Nikšiću”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću se izjasnio da se u radnjama M.B. stiču elementi krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja, te će protiv njega krivična prijava biti podnijeta u redovnom postupku.